2018-10-16T03:39:09+03:00
Общество

«Ракета, пирамида или футуристический вигвам?»: соцсети обсуждают новую горку в Красноярске

А что рассказали о ней проектировщики?
Ася ЖУКОВА
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Новая горка в сквере на Железнодорожников однозначно приковывает к себе внимание прохожих.Новая горка в сквере на Железнодорожников однозначно приковывает к себе внимание прохожих.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кто о чем, а мы все о скверах в Красноярске. Пока на Судостроительной о нем только мечтают, жителей Железнодорожного района уже осчастливили постройкой такового. Новый объект под названием «Уют» расположился на улице Железнодорожников, 19.

- Ну, что сказать? – уже успел высказаться народ в соцсетях. – Почти всю площадь заложили брусчаткой, фонари новые, скамейки… И что за огромное строение там соорудили?!

Оооо, а что в трубе? Фото: Мария ЛЕНЦ

Оооо, а что в трубе?Фото: Мария ЛЕНЦ

«Ракета», «пирамида», «шалаш» (ищут аналогии прохожие) высотой в восемь метров высится посреди сквера. Впечатление и впрямь производит… неоднозначное. То ли пепелац из знаменитого фильма «Кин-дза-дза», то ли футуристический вигвам…

- Проходили тут с ребенком, он, конечно, был под впечатлением, все спрашивал: когда можно покататься? - делится жительница района Евгения. – А мне непривычно… Смотрится все это, как кинодекорация что ли…

Таких горок по всему миру - множество, говорят проектировщики сквера. Фото: Мария ЛЕНЦ

Таких горок по всему миру - множество, говорят проектировщики сквера.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Народ в шоке, мы знаем, - разводит руками Яна Чуй, один из авторов проекта (кафедры градостроительства СФУ). - Много чего уже начитались в соцсетях. Действительно, за Уралом это первый такой комплекс.

Подобные есть в Москве – в Нескучном саду, Екатеринбурге, по всему миру похожих площадок миллионы. В Норвегии, Дании, Германии. Мы тоже решили: почему бы и нет? Попробуем что-то современное…

Это детский игровой комплекс современного типа. Из экологически чистых материалов. Сделан из сосны, обработан противопожарными составами. Безопасный, имеет все соответствующие сертификаты.

Хотя для нас это еще в диковинку, что уж там. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хотя для нас это еще в диковинку, что уж там.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Почему такого неброского цвета? – вступает в разговор еще один проектировщик Наталья Попкова. - Психологами доказано, что формы и цвета влияют на развитие ребенка. В той же Европе яркие цвета используют редко. В основном, спокойные, природные. Чтобы ребенок рос в естественной среде. Почему жуткая труба? Я сама лично по ней скатилась, было весело. Мой ребенок тоже попробовал, очень понравилось. Думаю, у детей будут те же чувства.

Может быть, комплекс внешне выглядит как-то непривычно. Просто у нас оказались немного не готовы к таким формам. Сейчас привыкнут и через какое-то время потребуют еще.

К слову, он предназначен для детей. Взрослым кататься на большой горке тоже можно, ограничение по весу – до 80 кг. По возрасту – с 6 лет. Но для самых маленьких рядом сделали небольшую горочку. Внутри комплекса есть лабиринт. (Чтобы добраться до верхней горки, ребенку нужно внутри пролезть по лесенкам и уровням). На одной из стен оборудован скалодром – для детей среднего школьного возраста.

Срок сдачи сквера - до конца октября. Соответственно, в это время заработает и горка. По сути, она уже готова, остались небольшие доделки.

НОУ-ГАУ

В центре Красноярска открыли туалет для собак

Дог-бокс появился в сквере Юдина. Между прочим, третий по счету. Его поставили активисты проекта «Собачий вопрос».

- Давно пора! – отписались соцсети. – Разрешенных площадок для выгула животных у нас, простите за каламбур, кот наплакал.

Туалет для собак представляет собой вертикальную стойку с урной. Рядом - полиэтиленовые пакеты. Кстати, бесплатные. Собираем «подарки» от питомца и отправляем в урну.

К сведению, активисты проекта «Собачий вопрос» выиграли грант на установку четырех дог-боксов. Они уверены: чем больше будет таких специальных урн, тем менее острым станет конфликт между владельцами домашних животных и остальными горожанами.

Первые два бокса поставили в сквере Чернышевского. И они пользуются большой популярностью. По словам общественников, они надеются, что к проекту присоединятся управляющие компании. Тогда такие урны будут в каждом дворе.

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