16 Окт. 01:25 2018-10-16T03:51:16+03:00

Павильонщики, которых выгоняют жители «Белых Рос», предложили сами разбить для них сквер. Фото: Мария ЛЕНЦ

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«В Белых Росах» Красноярска вместо сквера появятся павильоны», «Жители сообщили о стройке ларьков вопреки их воле», с такими заголовками вышли на днях все местные СМИ.

- Павильоны атакуют жилые районы, - тут же подхватили в соцсетях. – С главных улиц убрали, так они внедряются во дворы. А если мы не хотим?

… На этот раз целый торговый ряд собрались возводить в микрорайоне «Белые Росы». Если быть точными, неподалеку от дома на Судостроительной, 123.

- Предприниматели начали работы по возведению павильонов в районе улиц Карамзина - Судостроительная, - сообщили в группе «НАШ Свердловский район». - Осенью прошлого года жители микрорайона выступили против строительства здесь торговых точек. Администрация города расторгла договор, а предприниматели пошли в суд. Летом этого года инициативная группа обратилась в мэрию с заявкой на участие в проекте инициативного бюджетирования - жители хотели сделать здесь сквер. Но конкурсная комиссия оставила заявку без рассмотрения - судьба этого участка находилась в судах. А в сентябре стало известно, что решение суда вступило в силу и расторжение договора аренды участка под павильоны признано незаконным. На этой неделе предприниматели приступили к строительным работам.

Площадка раздора

Кстати, место давно считается площадкой раздора. Несколько лет назад здесь устроили нелегальную автопарковку. Как полагается, с забором и охраной. Только благодаря активности жильцов «коммерсантов» удалось вытурить.

Какое-то время стоянка пустовала, а тут ее начали обсыпать и выравнивать. «Может, сквер построят или (не дай Бог) новый дом?» - обсуждали в группе микрорайона.

Но вскоре выяснилось: ничего подобного, тут будут павильоны.

Планируют, что здесь будет аптека, цветочная и мясная лавки, кулинария...Фото: Мария ЛЕНЦ

- Около года назад жители обнаружили, что площадка, которая долгое время никем не использовалась, начала огораживаться. Туда зашла тяжелая техника, которая начала производить строительные работы, - рассказывает депутат Илья Зайцев. - Оказалось, что в рамках предоставления компенсационных мест под павильоны часть коммерсантов получила там площадки. Жители были категорически против. Они так же настроены и по сей день.

Мы тогда подключали к ситуации прежнего главу города Эдхама Акбулатова, руководителя департамента экономразвития… Был сбор подписей, бесконечные обсуждения. В итоге администрация поняла, что жители против, пообещала сделать все возможное в рамках закона, чтобы не допустить появления там павильонов. Администрация расторгла договор с предпринимателями, они ушли в суд. Тяжбы продолжались больше девяти месяцев. Недавно решения вступили в законную силу, и предприниматели получили право павильоны там вновь возводить.

А как же жители района? Складывать оружие они не собираются. Вот что пишут в соцсетях:

- Бойкотируем эти шараги, они сами уйдут!

- Я против павильонов, нужна зона отдыха в данном месте.

- Нехватки магазинов в этом районе НЕТ. А вот вонь от испорченных продуктов будет. Рядом детские сады, школа 45-я. Дети из микрорайона «Белые Росы» ходят туда. Зачем увеличивать транспортный поток по маршруту их движения дом – школа – дом? Где забота о безопасности детей?

- Да просто не ходить туда, и все. Нет клиента - нет прибыли.

Хотят решить все миром

Теперь слово администрации района. Там нам еще раз напомнили: площадка – компенсационная, предприниматели выиграли суды. Значит, строиться здесь имеют полное право. Однако ссориться с жильцами совершенно не в их интересах.

- Вы поймите, мы не распределяем земли, не можем дать разрешение на строительство скверов или павильонов, - подчеркивает Александра Климентьева, представитель администрации Свердловского района. – Сейчас пытаемся скоординировать этот вопрос, договориться с предпринимателями.

Площадка обсыпана, на нее зашла техника.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как выяснилось, на Судостроительной планируется несколько павильонов: овощи-фрукты, аптека, цветы, кулинария, мясная лавка…

- В прошлую пятницу, 12 октября, у нас была встреча с коммерсантами и жителями, - продолжают в администрации. – И предприниматели заверили: они готовы за свой счет благоустроить территорию. Высадить деревья, поставить лавочки, урны… Причем намерены облагородить не только землю вокруг павильонов.

Обещают обиходить и заросший бурьяном газон (между домами №121 и 123 на Судостроительной). Организовать место отдыха: поставить уличную мебель, озеленить, к новогодним праздникам установить елку. Кроме того, они полностью берут на себя содержание всей территории. Владельцы павильонов готовы к диалогу с людьми, хотят наладить хорошие отношения. Они настроены на то, чтобы договориться, решить все миром.

Словом, какой-никакой сквер в «Белых Росах» будет. Тоже результат.