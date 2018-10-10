Варикоз и доброкачественные образования : современные методы лечения в Красноярске
Можно ли избежать варикоза и как это сделать?
Какие методы лечения варикоза эффективны?
Доброкачественные образования молочной и щитовидной железы: диагностика и лечение.
На эти и другие вопросы ответят директор клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Виктор Алексеевич Болтнев и хирург-флеболог, специалист по лазерной хирургии Андрей Владимирович Темпель.
С 9.30 до 10.00 10 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM.
С 10.00 до 11.00 10 октября в пресс-центре «Комсомольской правды» пройдет прямая линия. Вы можете задать свои вопросы лично по телефону (391)206-96-16 или заранее по электронной почте 2069652@mail.ruили на сайтеkp.ruв разделе «Пресс-центр»
Варикоз и доброкачественные образования : современные методы лечения в Красноярске.