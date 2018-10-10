Варикоз и доброкачественные образования : современные методы лечения в Красноярске.

СЕГОДНЯ 05:30 2018-10-10T05:40:08+03:00

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Можно ли избежать варикоза и как это сделать?

Какие методы лечения варикоза эффективны?

Доброкачественные образования молочной и щитовидной железы: диагностика и лечение.

На эти и другие вопросы ответят директор клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Виктор Алексеевич Болтнев и хирург-флеболог, специалист по лазерной хирургии Андрей Владимирович Темпель.

С 9.30 до 10.00 10 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM.

С 10.00 до 11.00 10 октября в пресс-центре «Комсомольской правды» пройдет прямая линия. Вы можете задать свои вопросы лично по телефону (391)206-96-16 или заранее по электронной почте 2069652@mail.ruили на сайтеkp.ruв разделе «Пресс-центр»