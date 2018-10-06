2018-10-06T12:22:09+03:00
Общество

«Русские витязи» в Красноярске: показываем лучшие фото и видео с авиашоу

«Это было реально круто!» - горожане в восторге [видео, фото]
Ася ЖУКОВА
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Красноярск встретил "Русских витязей"!Красноярск встретил "Русских витязей"!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В небо над Красноярском ворвались «Русские витязи». Масштабное шоу от знаменитой авиационной группы высшего пилотажа стало сегодня, 6 октября, настоящим событием для горожан.

Шоу оказалось грандиозным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Шоу оказалось грандиозным.Фото: Мария ЛЕНЦ

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Настоящие асы!
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Мощные истребители летали четверкой или поодиночке. по двое. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мощные истребители летали четверкой или поодиночке. по двое.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Летают четыре самолета, начали строго по Биг Бену, часы прозвенели, они поднялись. Солнце немного мешает наблюдать, светит очень ярко. Истребители летают только над руслом Енисея, не над городом, - передает корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск Елена Серебровская. - Я стою сейчас у администрации города, здесь все забито, у Театральной площади, на Коммунальном мосту, на правобережной набережной та же картина – вал людей. Тысяч десять пришли, а то и больше. Такой размах - яблоку негде упасть. Народ в экстазе!

Расстояние между машинами - минимальное. Вот это мастерство! Фото: Мария ЛЕНЦ

Расстояние между машинами - минимальное. Вот это мастерство!Фото: Мария ЛЕНЦ

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Расстояние между самолетами - метр. Общий вес группы - 110 тонн!
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Крылом к крылу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Крылом к крылу.Фото: Мария ЛЕНЦ

… Гул от двигателей мощных машин было слышно по всему городу. Четверка сверхманевренных истребителей Су-30 СМ продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. Крылом к крылу - мастерски, филигранно. Каскады фигур - от боевых машин цветов триколора - потрясали. Синхронно или поодиночке они купались в потоках воздуха. То ныряли вниз, то застывали вверх шасси.

Каскады фигур от пилотов действительно поражали. Фото: Мария ЛЕНЦ

Каскады фигур от пилотов действительно поражали.Фото: Мария ЛЕНЦ

nasakindanilnasakindanil
Это реально круто
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Каскады фигур от пилотов действительно поражали. Фото: Мария ЛЕНЦ

Каскады фигур от пилотов действительно поражали.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это нереально круто, - делится житель Центрального района Виталий. - Пилоты просто асы. Мы пришли сегодня с сыном и дочкой. Даже девочка, 7 лет, и та в восторге. Так и заявила: хочу быть летчицей! А что уж говорить о мальчишках.

Истребители в цвет триколора буквально вспарывали небо. Фото: Мария ЛЕНЦ

Истребители в цвет триколора буквально вспарывали небо.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, грандиозное авиашоу - это подарок горожанам. Сегодня в Красноярске проходит акция, популяризирующая службу по контракту. С полудня в мобильный пункт пришли полторы тысячи горожан, записались сто человек, среди которых три девушки.

Самый современный, самый боевой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самый современный, самый боевой.Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасибо за шоу! Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасибо за шоу!Фото: Мария ЛЕНЦ

Также на Театральной площади работает выставка раритетной военной техники, интерактивные площадки. Посетители упражняются в стрельбе по мишеням в электронном тире, разбирают и собирают автоматы Калашникова, подкрепляются горячей кашей из солдатской кухни. В окончании акции – концерт с участием ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России. Он уже идет, не пропустите!

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