2018-10-05T16:47:10+03:00
Общество

«Я увидел их в разрыве туч»: известный фотограф из Хакасии сделал потрясающие снимки улетающих журавлей

Признался, что испытал сильное волнение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Известный фотограф из Хакасии сделал потрясающие снимки улетающих журавлей. Фото Александра КолбасоваИзвестный фотограф из Хакасии сделал потрясающие снимки улетающих журавлей. Фото Александра Колбасова
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Известный фотограф из Хакасии Александр Колбасов выложил на своей странице в социальной сети потрясающие фотографии журавлиной стаи. У многих подписчиков они вызвали эмоции: «Как они кричат, улетая. На части сердце рвут!»

Александр – давний друг «Комсомолки», он рассказал, что снимки был сделан 3 сентября возле села Новомихайловка Алтайского района Хакасии.

- В прошлом году неподалеку от этого места, вот в это же примерно время, мне на славу удалась моя фотоохота. Я нашел журавлей, наверное, птиц триста. Вы не представляете себе, как я тогда бегал между тюками соломы на поле, тихо верещал от радости, снимал, как журавли ходят, как взлетают. У меня получилась большая подборка фотографий.

А нынче я поехал в то самое место, но увы, ни одной птицы не встретил и очень расстроился. И вот два дня назад я отправился в командировку. На всякий случай взял с собой фоторужье. И уже на обратном пути, часа примерно в 2 дня, мы едем из Саяногорска по трассе. Я голову поднимаю – и в разрыве туч летит стая журавлей.

Я шоферу кричу: «Стой, тормози». Он перепугался: «Что случилось?» Затормозил. Я выбегаю из машины, на ходу завожу фоторужье. Успел сделать только дюжину кадров. Жаль, что на видео времени не хватило. Потом я помахал им рукой, крикнул вслед: «До свидания, ребята, летите далеко-далеко, до встречи весной». Вот такие у меня были эмоции.

С земли летящая стая смотрится великолепно. Фото Александра Колбасова

С земли летящая стая смотрится великолепно. Фото Александра Колбасова

Кстати, уже заканчивая телефонный разговор, Александр рассказал, что находится в заповеднике «Хакасский», в местечке под названием «Подзаплоты». И буквально четверть часа назад ему несказанно повезло. Он снял две семьи косуль. Говорит, это шанс один на тысячу – между животными и фотохудожником было метров 100, не больше. И еще стоял такой изумительный свет, словно кому-то там, на небесах, очень хотелось, чтобы снимки получились отличными.

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