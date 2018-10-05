В Якутии выгорело здание ТЦ «СахаЭкспоцентр»

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-05T14:30:26+03:00

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В Якутии сегодня вечером вспыхнул крупный пожар в ТЦ «СахаЭкспоцентр». Здание находится в самом центре Якутска, на улице Ярославского, и пользуется большой популярностью у местных. Во время пожара в здании находилось множество людей. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МЧС по Якутии, загорелся один из бутиков на третьем этаже здания.

Пожар в Сахаэкспоцентре.yk24.ru

Пожарные расчеты прибыли на место уже спустя 5 минут после сообщения. К тому времени огонь полыхал на площади 60 квадратных метров.

- Мы вовремя успели – удалось избежать жертв и распространения огня. В тушении пожара задействовано: 51 человек личного состава и 13 единиц техники. Эвакуировано 120 человек, - рассказали в якутском МЧС. –

По информации спасателей, все обошлось относительно благополучно, правда, посетители не на шутку перепугались. В данный момент устанавливается причина возникновения огня.

Известно, что здание ТЦ «СахаЭкспоцентр» принадлежит семье первого вице-мэра Якутска Владимира Федорова (ИП Федорова В.М.). Добавим, что торговый центр ввели в экспуатацию относительно недавно, в ноябре 2017 года. В мае этого года, после серии прокурорских проверок системы противопожарной безопасности, работу центра приостановили: входные двери в здание были опломбированы судебными приставами-исполнителями. Прокуроры обратились с иском в суд, однако судья отказал надзорникам, и двери торгового центра вновь широко распахнулись для посетителей 25 мая.

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