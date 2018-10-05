СК назвал предварительную причину смерти Александры Чесалиной

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-05T13:18:22+03:00

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Еще пару дней назад у близких 24-летней Александры Чесалиной и десятков волонтеров, вышедших на ее поиски в Дивногорске, была надежда на чудо. Думали, найдется живой. Но чуда не случилось. Накануне тело Александры нашли на заброшенном асфальтобетоном заводе, в глубокой яме, полной гудрона и воды. Что же произошло с девушкой? Следствие рассматривает сейчас массу версий случившегося. Но предварительная причина смерти названа – Александра захлебнулась.

Поиски Александры Фото: соцсети

Напомним, Александра пропала 28 сентября. Последним ее живой видел водитель школьного автобуса: в школе №1 Дивногорска она работала сопровождающей школьного автобуса, контролировала перевозку ребятишек на Верхнюю Бирюсу и обратно – такие поездки проходят регулярно. И в тот день, когда ребятишек привезли с Бирюсы, Саша вышла из гаража и отправилась домой. Чуть позже ее видели у небольшого магазинчика «Ларец» неподалеку от ее дома – зашла сюда за продуктами и попала в объектив видеокамеры. А потом пропала…

На поиски поднялись все знакомые и друзья Чесалиных, волонтеры движения «Поиск пропавших детей» - Красноярск, сотни красноярцев и дивногорцев следили за ними в интернете.

Фото: соцсети

- Это одни из самых тяжелых эмоционально поисков за последнее время, - поделилась руководитель отряда поисковиков Оксана Василишина. – Обычно у нас «бегунки» - те подростки, которые сами сбегают из дому. А тут… такая трагическая гибель.

Метр за метром поисковики осматривали Дивногорск и окрестности и несколько дней назад в пригороде у заброшенного асфальтобетонного завода нашли ее сумочку. Помимо разных женских мелочей в ней обнаружились блистеры с транквилизаторами и лекарства, которые прописывают при острой гипоксии… Так что же на самом деле с Сашей?

Сумка девушки была найдена через несколько дней после ее исчезновения фото: соцсети

- Мы все шокированы тем, что случилось, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Роза Коврова, классный руководитель Саши. – Она очень светлая и чистая девочка, училась хорошо – на четверки и пятерки. Никогда она в классе не была изгоем или забитой какой-то, наоборот, очень инициативная, контактная, открытая. Отец у нее, правда, человек довольно жесткий – бывший военный, это все-таки накладывает отпечаток на характер. Но я никогда не видела, чтобы он на нее давил, наоборот, очень внимателен всегда был, на родительских собраниях вместе с мамой регулярно они бывали. Сейчас пишут в интернете, что она необщительная была и тихая, я читаю – словно о другом человеке эти слова.

Ребятишки, которых Александра сопровождала в поездках, и в самом деле говорят, что вела себя Саша несколько скованно, не общительно. «Сколько сопровождающих у нас ни было, они давали свои номера, а она дала номер диспетчера. Все время прыгала по салону, а чаще всего садилась назад. Когда в УПК просили довести, она сразу выходила за нами, чуть не вперед нас, и быстро куда-то уходила», - написал один из учеников.

Фото: соцсети

- Возможно, за те 6 лет, как я ее не видела, действительно, что-то случилось с ней, что так сильно изменило ее поведение, - предполагает Роза Коврова. – Но что бы не случилось, все равно непонятно, как она оказалась на этом заводе…

Дело заведено в СУ СКР по Красноярскому краю по ст.105 УК РФ (убийство). Однако не исключено, что гибель девушки могла стать трагическим стечением обстоятельств.

- В данный момент расследование уголовного дела продолжается, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит, в каком состоянии находилась девушка в момент гибели, - прокомментировала официальный представитель СУ СКР по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Отец девушки Сергей Чесалин несколько минут назад сообщил, что Сашу похоронят 8 октября в Дивногорске.