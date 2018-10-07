В Красноярске пройдет футбольный матч «Енисей» - «Спартак»: что, где и когда

СЕГОДНЯ 06:52 2018-10-07T06:56:51+03:00

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Красноярск готовится к футбольному матчу «Енисей» - «Спартак». Сегодня, 7 октября, – день, которого ждали тысячи болельщиков. Город и горожане готовился к этому целую неделю. И пока власти проговаривали организационные моменты, болельщики раскупали билеты.

Напомним, что продажа билетов стартовала 2 октября в полдень. Купить можно было только по 4 штуки на руки. И только в кассе на острове Отдыха, возле Центрального стадиона. Неудивительно, что там было настоящее столпотворение – приобрести заветный билетик приехали сотни красноярцев. Они простаивали в очереди часами. Нужно сделать реверанс в пользу фанатов футбола – все обошлось без потасовок, без напряженности.

Билеты, кстати, стоили совсем даже демократично, учитывая статус соперника нашего «Енисея» - от 150 до 1500 рублей. Однако вскоре в интернете на электронных площадках их стали перепродавать не просто втридорога –можно было найти объявления «Продам билет на матч на 7 000 рублей». А буквально накануне были замечены билеты и по 15 000.

Теперь что касается безопасности. Сегодня, 7 октября, с 7 часов утра было ограничено движение транспорта через остров Отдыха. Можно только двигаться с Коммунального моста по Ярыгинскому проезду и наоборот, без остановок. Парковка на площади возле Центрального стадиона запрещена. Так что лучше приезжать на матч на общественном транспорте. Кстати, в воскресенье по городу будут ходить 4 бесплатных автобуса. На боках у них будет написано: «На футбол бесплатно». Они начтут работать с 13.30 – за два часа до начала матча и будут курсировать от Главпочтампта до Предмостной площади и обратно. Соответственно, после окончания матча в течение двух часов автобусы будут развозить болельщиков по тому же маршруту.

Матч обещает быть зрелищным. Но если вам не удалось приобрести билет на матч, следите за происходящим на сайте kp.ru. Специально для своих читателей «Комсомолка» будет вести трансляцию с места события. Начало игры – 15.30.