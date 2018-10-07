СЕГОДНЯ 05:56 2018-10-07T06:03:41+03:00

Тарифы на утилизацию мусора в Красноярском крае могут вырасти в несколько раз Фото: Мария ЛЕНЦ

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В минувшую пятницу в Законодательном собрании края за круглым столом обсудили проблем, связанные с ликвидацией мусора на территории Красноярского края. Обсуждение длилось почти два часа, было напряженным и порой эмоциональным. Депутатов волновало, насколько возрастет финансовая нагрузка на жителей края.

Она не должна лечь тяжким бременем на плечи красноярцев. Чтобы этого не случилось, надо принимать все меры для того, чтобы «мусорная реформа» не привела к повышению градуса социальной напряженности. Для этого нужен закон о льготных тарифах для отдельных категорий граждан.

Насколько же могут повыситься тарифы на вывоз и переработку твердых бытовых отходов? Предварительные цифры выглядят примерно таким образом:

- Зеленогорск – в 1,4 раза;

- Канск – 2-2,6 раз;

- Красноярск (левый берег) – 1,8-6 раз;

- Красноярск (правый берег) – 3-8 раз;

- Железногорск – 2 раза;

- Минусинск – 109 раз;

- Богучаны – 11,1 раз;

- Таймыр – 5,6-8,2 раза.

И только в Норильске тариф может быть снижен в 2,7 раза.

Для того, чтобы навести в крае порядок, необходимо финансирование в размере десятков миллиардов рублей. Фронт работ – от строительства новых безопасных для экологии полигонов до организации площадок и установки мусорных баков в жилых кварталах населенных пунктов. Кроме того, в крае должно появиться несколько мусороперерабатывающих заводов.

- Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами до 2035 года составит около 14 миллиардов рублей. Реализация региональной программы планируется за счет федеральных средств, средств бюджета Красноярского края, муниципальных, внебюджетных средств, в том числе средств регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время программа реализована на 19,1%, - сообщил и.о. министра экологии и рационального землепользования Владимир Часовитин.