В Красноярске запретили строить дома выше десяти этажей

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-12T11:04:50+03:00

Отразится ли это на ценах на жилье? И что будет с уже начатыми стройками?

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«Человейники», таким жутковатым словом успели окрестить сразу несколько районов Красноярска. Взять хотя бы угрожающе плотные ряды многоэтажек в «Белых Росах», на Мясокомбинате, в Покровке, да только ли там…

- Высоченные «свечки» и еще так плотно натыкали, зачем? – недоумевают горожане. – Мимо того же Мясокомбината проезжаешь, удивляешься: там люди свет-то видят? Гигантские здания стоят фасад в фасад.

Впрочем, на днях появилась обнадеживающая, на первый взгляд, информация: строительство домов выше 10 этажей в Красноярске хотят запретить. Давайте разбираться.

Для чего нужен такой запрет?

По словам градостроителей, причина подобного решения – необходимость поправить и без того не простое положение с экологией в Красноярске.

Сейчас высотки возводят, не учитывая розу ветров. А, значит, город продувается значительно хуже прежнего. Последствия, думается, многие ощущают на себе.

Также при застройке важно сохранить историческую среду и ландшафт города. К слову, с этим у нас тоже не все ладно.

Какая этажность показана городу?

Напомним, варианты обсуждались разные – 12, 14 этажей. В конце концов, остановились на числе 10. Но это, повторимся, рабочий вариант. И предмет серьезного исследования – оно начнется уже скоро.

- Для ответа на вопрос, какая застройка могла бы нас удовлетворить, требуется оценка широкого спектра вопросов, касающихся и экологии, и вопросов промышленной, гражданской и пожарной безопасности, ценности нашего рельефа и так далее, - отметил вице-мэр Красноярска Олег Животов. - Поэтому мы замахнулись на очень серьезную научно исследовательскую работу. Техническое задание уже сформировано, определяется источник финан­сирования. Эта работа будет заказана либо на исходе текущего, либо в начале следующего года.

Что насчет сроков и сумм?

Предполагается, что вся работа займет от полутора до двух лет. За это время для каждого района Красноярска установят рекомендуемую высотность. После чего внесут изменения в правила землепользования и застройки и генплан города. Предварительно: это обойдется в 90 миллионов рублей. Стоимость исследования – еще 15-20 миллионов.

А пока оно ведется, решили принять мораторий. Ориентировочно – с декабря нынешнего года.

- Мы пришли к общему консолидированному мнению, что на этот переходный этап с вольностью в плане этажности надо пыл охладить, - поясняет Олег Животов.

«Человейники», таким жутковатым словом успели окрестить сразу несколько районов Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кого именно коснется запрет?

Решение касается только ЖИЛЫХ домов. И только тех, разрешение на строительство которых будет получено ПОСЛЕ объявления моратория.

- Мы не запрещаем полностью высотную застройку, а вводим определенный барьер для застройщиков, желающих строить высотные дома, — комментирует заместитель главы города Олег Животов. —Если они хотят разместить на территории высотные объекты, им нужно будет пройти через публичные слушания, где будет рассматриваться, как в этом районе решаются вопросы с обеспечением жителей социальной и транспортной инфраструктурой.

Кстати, слушания пройдут в течение двух месяцев – до 12 декабря. А первое открытое обсуждение намечено уже на следующую неделю, оно состоится 15 октября, причем в вечернее время, чтобы людям было удобнее .

То есть – еще раз – об офисных и общественных зданиях речь пока не идет. Не распространяется запрет и на те жилые объекты, разрешения на постройку которых уже выданы. Если они на руках у компании, «небоскребы» будут построены.

К сведению, любопытная информация появилась на портале недвижимости «Сибдом». По данным ресурса, «чтобы отодвинуть для себя вступление в силу новых требований законодательства, застройщики постарались получить как можно больше разрешений на новые дома до 1 июля 2018 года. К этому моменту выдано порядка 300 разрешений на строительство. Учитывая, что обычно в течение года застройщики Красноярска получают порядка 70 разрешений на новые дома, они обеспечили себя заделом для работы на перспективу двух — трех лет. Только после этого застройщики начнут обращаться за новыми разрешениями, на которые уже будут действовать вводимые ограничения на высотность застройки».

Могут ли отразиться ограничения на стоимости квартир?

На этот счет есть несколько мнений.

— Если предложение будет принято, это изменит парадигму бизнеса застройщиков, - рассказал на пресс-конференции председатель правления Красноярской региональной организации Союза архитекторов России Евгений Зыков. - Сейчас застройщики считают, что чем выше они строят дом, тем эффективнее используется дорогой земельный участок. Но в Красноярске мы уже вплотную приблизились к ситуации, когда спрос на квартиры в высотных домах снизится.

А значит, по логике, стать дороже они не могут. В мэрии придерживаются той же точки зрения:

- На стоимости квартир ограничение не отразится. Не повлияет оно и на темпы вводы жилья, однако серьезно скажется на его качестве, - полагает Олег Животов.

Что касается экспертов, введение моратория они считают вполне объяснимым. Но предупреждают: если жестко контролировать этажность плюс заставить строителей разрабатывать проекты планировки территории (что до сих пор делают не все), это может привести к потере интереса у игроков рынка. Как следствие: уменьшатся объемы вводимого жилья или вырастут цен на квартиры. Но это – подчеркиваем – лишь один из вариантов развития событий.