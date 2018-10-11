В Красноярском крае собрано 2 миллиона тонн зерна

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-11T14:00:31+03:00

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Полностью закончена уборка в Дзержинском, Тассевском, Большемуртинском, Ачинском, Пировском и других районах. В некоторых районах уборочная страда еще продолжается. Весной этого года был объявлен режим ЧС и сроки посевной были существенно сдвинуты. Причиной тому – холодная погода и большое количество снега и дождя. По словам заместителя министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александра Походина, изменение сроков посевной не могло не повлиять на развитие растений, тем не менее, аграрии справились с ситуацией:

- Год был непростой, но те технологии, которые сегодня применяют хлеборобы Красноярского края и работа с сортами дали свои плоды, - говорит Александр Походин. – Мы смогли остаться лидерами сбора урожая в Сибири. Это качественный показатель умения заниматься хлебопашеством и растениеводством. С минимальной площади получить максимальный урожай.

Сегодня уборочная продолжатся, и существующие показатели внушают только оптимизм.