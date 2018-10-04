2018-10-04T11:26:26+03:00
Общество

«Поеду в круиз, но работу не брошу!»: выигравший 135 миллионов красноярец объявился

Правда, ни фамилии, ни возраста открывать не хочет
Ася ЖУКОВА
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«Поеду в круиз, но работу не брошу!»: выигравший 135 миллионов красноярец объявился.«Поеду в круиз, но работу не брошу!»: выигравший 135 миллионов красноярец объявился.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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О, счастливчик! Мужчина из Красноярска выиграл в лотерею почти 135 миллионов рублей. А точнее - 134 957 197. В один момент стал обладателем целого состояния. Спустя две недели победитель объявился. Дмитрий А. приехал в Москву за выигрышем вместе с женой. Только вот ни фамилию, ни возраст обнародовать не захотел. По вполне понятным причинам.

А вот свою историю – пожалуйста! Сейчас Дмитрий на пенсии. Правда, работу не оставляет - как без нее? Говорит, везло всегда. Еще школьником купил лотерейку и... взял новенький мотоцикл. А, когда получил права, гордо раскатывал на собственном «байке».

Потом не переставал испытывать судьбу. Причем всякий раз использовал случайные комбинации цифр и чисел. Вот и на этот, признается он, выбирал все наобум. Даже не запомнил, в каком порядке отметил.

Кстати, тот самый билет купил в понедельник, день, который принято считать тяжелым. Как почувствовал: с самого утра фартило. По дороге на работу не встретил ни одного красного светофора, до обеда закрыл серьезную сделку. А потом смекнул: раз пошла такая волна, надо сбегать за лотерейкой, «7 из 49». И сработало.

Первым делом побежал к жене: «Привалило!». А она и не удивилась. Признается, супруг выигрывает часто. И на то, по ее мнению, есть своя причина:

- Дима вообще очень добрый человек: он стольким людям помог, что даже не сосчитать. Это добро к нему и вернулось бумерангом.

Может поэтому, к происходящему супруги отнеслись трезво. Куда потратят деньги, еще не определились. Знают одно: хоть и на пенсии, работу не бросят. А там…

- Может, съездить в круиз? - подумывают они. – Всей семьей: мы с дочкой и сыном, да еще маленький внук.

А что, идея хорошая!

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