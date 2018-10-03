Владимир Путин - о Хакасии: Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-03T14:41:24+03:00

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Оставшаяся после отставки Виктора Зимина фактически без руководства Хакасия требовала экстренных действий. И в среду утром Владимир Путин назначил в республику нового врио главы. Занять эту должность президент попросил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева.

- Михаил Владимирович, вы находились в Красноярском крае, да? - начал с биографии Путин. - В Красноярске работали и дослужились там до заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края.

- Совершенно верно, - подтвердил замминистра.

- У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение, - сказал президент. - Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами.

В минувшие выходные Путин сам побывал в Хакасии. И хотя визит был неофициальным, но президент имел возможность еще раз лично ознакомиться с положением дел.

- Просьба в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы, - описал задачу Путин. - И потом, я обещаю, что верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах. Вы сейчас уже заместитель федерального министра – в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями.

Подобного назначения "присмотреть месяц за регионом" в новейшей политической практике еще не бывало.

- Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Я готов, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот месяц прошел эффективно, - ответил Развожаев. - Кроме того, сейчас в разгаре бюджетный процесс и формирование региональных аспектов федеральных национальных проектов. Надо, чтобы республика в эти проекты вошла, не упустила это время, потому что от этого будет зависеть как раз решение всех социальных вопросов, которые в 204-м Указе отражены и в которые нужно с 2019 года включаться, и нужно делать все это. Как раз этот месяц будет принципиальным для формирования регионального сегмента и работы с федеральными ведомствами.

- Это очень важно, потому что именно сейчас нужно окончательно договориться с правительством Российской Федерации по основным направлениям, в том числе по направлениям, связанным с поддержкой из федерального бюджета, субсидированием, - согласился президент. - Вы понимаете, о чем я говорю. Как долго вы работали в администрации Красноярского края?

- Больше 10 лет, четыре года в министерстве по делам Северного Кавказа.

- Уверен, что вы справитесь, - напутствовал его Путин.

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