2018-10-03T14:27:47+03:00
Общество

В Красноярске определили победителей военно-спортивной игры «Служу Отечеству»

Лучшие из лучших получили всеобщее признание
Анна СНЕГИРЕВА
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Фото: пресс-служба фестиваля «Спасская башня»Фото: пресс-служба фестиваля «Спасская башня»
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Эту военно-спортивную игру по-настоящему ждут все увлеченные школьники Красноярска: победить в ней – большая честь. В этом году 23-я городская военно-спортивная игра «Служу Отечеству» собрала лучших из лучших. Традиционно игру открыл митинг на мемориале Победы, где напутствующие слова и пожелания участникам сказали первые лица города и края.

- Команды-финалисты районных этапов столкнулись в битве за звание лучшей в парке «Сибирский характер» на острове Молокова, - рассказали организаторы из молодежного центра «Патриот». - Каждой из них предстояло преодолеть 10 этапов и побороться за звание лучшей команды города.

Это, к слову, не так-то просто. Одним из обязательных условий является участие в команде как минимум двух девушек. Ребятам предстояло продемонстрировать высший класс в строевой и огневой подготовке, сразится в пейнтбол, оказать первую медицинскую помощь и реанимацию, ответить на вопросы теста во время интеллектуального этапа, проползти под «колючкой», пройти по минному полю, преодолеть навесную переправу и метание гранаты. Список требований впечатляющий, не так ли?

Фото: пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

Фото: пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

Кто хорошо работает, должен вовремя подкрепить силы. Организаторы об этом позаботились, и на финише всех участников ждал горячий чай и каша, приготовленная на полевой кухне.

Было трудно, но победители все-таки определились. Итак, 1 место - Гимназия №7; 2 место - Гимназия №2; 3 место - Лицей №6. Что касается, ребят постарше, то и тут есть тройка лидеров: 1 место - Военно-инженерный институт СФУ; 2 место - Аэрокосмический колледж; 3 место - Сибирский юридический институт.

Молодежный центр "Патриот" поздравляет победителей и призеров!

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