СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-03T12:04:28+03:00

Выделенные полосы в Красноярске: до января их отменили на шести улицах Фото: Мария ЛЕНЦ

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Выделенные полосы для общественного транспорта давно опробованы по всему миру. Польза от них неоспоримая, с одним «но» - только там, где ширина улиц позволяет выделить отдельную крайнюю правую полосу для автобусов без ущерба для легковых автомобилей.

В Красноярске с этим оказалось не так просто. Не предусмотрели отцы-строители, что в 21 веке количество транспорта на улицах сравняется чуть ли ни половине его жителей. Сделать выделенные полосы в таких условиях – дело рискованное: как бы не навредить. В начале года опробовали полосы на Маркса, Ленина, Партизана Железняка и Белинского. Автомобилисты пороптали, пассажиры автобусов порадовались – потом освоились и привыкли.

В начале сентября мэрия «порадовала»: запустила выделенки на Коммунальном мосту, Копылова, Калинина, Красной Армии, Калинина. И тут начались реальные проблемы: город встал в пробки. Новые полосы приняли в штыки даже автобусники.

Взять, к примеру, Коммунальный мост.

До ведения выделенки: транспортный поток чинно и благородно стекался с Матросова и Красраба к кольцу на Предмостной площади, затем проезжал по мосту без задержек (случались иногда пробки, но где их не бывает), проезжал с правого берега на левый.

После введения полосы: Красраб встал колом от самого Цирка. Справа – уныло один за другим тянутся автобусы, слева – легковушки всех мастей. Доползают до кольца, кое-как перестраиваются. Затем автобусы мчатся по пустой полосе, а легковушки продолжают все так же уныло тянуться два километра по переправе.

Поднялась буря возмущений. Это как раз тот случай, когда общественное мнение заставило власти отменить свое решение. Они признали: поторопились, Красноярск пока не готов повсеместно ввести выделенные полосы. Надо дождаться открытия развязок с Николаевского моста, потом еще раз промониторить транспортные потоки и только тогда делать выводы.

- Накануне, 2 октября, у нас состоялась комиссия по оптимизации дорожного движения, - комментирует начальник отдела мониторинга МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Игорь Воевалко. - На ней были первый замглавы города Владислав Логинов, представители ГИБДД, департамента транспорта, министерства транспорта, департамента городского хозяйства, общественники, УДИБ. Принято решение отложить запуск новых выделенных линий на улицах города до начала следующего года.

Почему начало следующего года? Мэрия рассчитывает, что когда будет введена в строй развязка на Волочаевской, произойдет серьезное перераспределение транспортных потоков. Так же в конце года будет запущена в строй новая автоматизированная система управления дорожным движением, которая также позволит улучшить ситуацию на дорогах.

Итак, начиная с 3 октября и в течение недели будут демонтированы дорожные знаки, предупреждающие о выделенной полосе, на следующих участках:

- Коммунальный мост

- Путепровод Бугач

- Улица Калинина (въезд в город)

- Высотная

- Копылова

- Красной Армии.

Однако, добавил Игорь Воевалко, знаки уберут, а вот дорожную разметку оставят. Кроме того, пока тепло, нанесут ее и на других улицах, которые ранее стояли в планах на выделение линии (Авиаторов, 9 Мая, Тотмина). Сейчас ездить по ним можно без опаски получить штрафы.

И вместо послесловия: 3 октября, в первый же день после отмены «выделенки» на Коммунальном мосту, подъезды к Предмостной площади оказались свободными, автомобилисты и пассажиры автобусов были счастливы – им не пришлось стоять в пробке.

КОНКРЕТНО

Обращаем внимание, что выделенная полоса для общественного транспорта остается на улицах:

- Ленина

- Карла Маркса

- Белинского

- Партизана Железняка

- Металлургов

- Октябрьский мост

- Николаевский мост.

ВОПРОС – ОТВЕТ

- Что делать, если проехал по разрешенной выделенке, а потом получил штраф с камеры видеофиксации?

- Такого быть не должно, - отвечает Игорь Воевалко. – Однако если водитель получил уведомление, ему нужно обратиться в центр фото и видеофиксации и на месте решить спор.