2018-10-03T08:49:52+03:00
Политика

Топ-5 городов Красноярского края с эффективными чиновниками

Аналитики минэкономразвития оценили работу муниципалов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Попасть в рейтинг, кстати, очень престижноПопасть в рейтинг, кстати, очень престижноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В региональном министерстве экономического развития составили рейтинг эффективности работы местных властей и рассказали, в каких городах края жить хорошо. По данным экспертов, Красноярск далеко не на первом месте. Оценка проводилась по нескольким критериям: степень малого и среднего предпринимательства, обеспеченность населения жильем, местами в детских садах, инвестиционная активность, уровень образования, развитие ЖКХ. Список, что уж говорить, солидный.

Среди городов в пятерку лидеров вошли Норильск, Лесосибирск, Минусинск, Боготол и Железногорск. Красноярск, увы, нет. Краевой центр в этом рейтинге занимает только одиннадцатую строку, уступая Дивногорску, Шарыпово и Бородино. Что касается районов края, то лучшими стали Эвенкийский, Северо-Енисейский, Минусинский, Тюхтетский и Шарыповский.

Попасть в рейтинг, кстати, очень престижно, ведь десяти лучшим городам и районам выделяется грант на 25 миллионов рублей. Деньги целевые, они должны быть потрачены на ремонт социальных учреждений, закупку нужного для них оборудования, строительство или ремонт объектов жизнеобеспечения. В общем, властям Красноярска есть к чему стремиться.

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