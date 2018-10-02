2018-10-02T19:51:59+03:00
Политика

В Хакасии второй кандидат в губернаторы снял свою кандидатуру незадолго до выборов

Андрей Филягин не явился на дебаты, а потом и вовсе заявил о самоотводе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Новая пара кандидатов на пост главы Хакасии: Валентин Коновалов и Александр Мяхар. Фото: личные страницы в соцсетяхНовая пара кандидатов на пост главы Хакасии: Валентин Коновалов и Александр Мяхар. Фото: личные страницы в соцсетях
Изменить размер текста:

Дежавю какое-то, не находите? Такого в Хакасии еще не было, чтобы сразу два кандидата в губернаторы, один за другим, заявили о самоотводе – и прямо перед самыми выборами.

Сначала это сделал Виктор Зимин. В единый день голосования 9 сентября он стал вторым, заручившись поддержкой 32,42% избирателей. Уступил молодому коммунисту Валентину Коновалову, набравшему 44,81% голосов. Политические оппоненты готовились сойтись вновь за голоса избирателей во втором туре 23 сентября. Неожиданно для всех 22 сентября, в 22.35 часов, на стол Избиркома Хакасии легло заявление от Виктора Зимина. Официальная версия – по состоянию здоровья.

Пришлось снова переносить второй тур выборов. На сей раз второй шанс побороться за кресло главы региона появился у справедливоросса Андрея Филягина. В первом туре он набрал всего 11,23 % голосов. Поначалу Филягин активно включился в предвыборный процесс. Избирком назначил новую дату – 7 октября. Оба кандидата – Коновалов и Филягин уверяли, что с предвыборной гонки не сойдут. И буквально до вчерашнего дня обещание выполняли.

И вдруг новый поворот событий: 2 сентября, в прямом эфире телеканала «Россия-1» появился только Валентин Коновалов. Его соперника найти не смогли, на телефон он не отвечал. Спустя несколько часов Избирком Хакасии вновь подтвердил о самоотводе второго кандидата.

Каково развитие сценария сейчас? Варианта два. Первый: Александр Мяхар из «ПАРТИИ РОСТА» (он набрал в первом туре около 5 % голосов), принимает вызов и выступает во втором туре против Валентина Коновалова. Победит тот, кто наберет большинство голосов.

Второй вариант: Александр Мяхар отказывается от участия в выборах, и тогда Валентин Коновалов должен будет набрать 51 % голосов избирателей, чтобы стать главой региона.

А вдруг Валентин Коновалов по каким-то причинам вдруг тоже захочет положить на стол Избиркома свое заявление?..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы главы Хакасии: в теледебатах участвует только один претендент

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин решил не вступать в предвыборные прения с коммунистом (подробнее)

Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии

Кандидат от «Единой России» и врио главы Хакасии Виктор Зимин снялся с выборов губернатора региона, второй тур которых должен был состояться в воскресенье, 23 сентября (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Выборы главы Хакасии 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Приморье пошло на выборы, чтобы показать фигу Москве
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин отправился из столицы России во Владивосток и попытался понять - чем недовольна дальняя окраина страны, если центр вкладывает в нее миллиарды, строит мосты и собирает международные форумы
Новости 24
Красноярцы толпятся в очереди, чтобы купить билеты на матч «Енисея» и московского «Спартака»
В Красноярском крае гулявший без намордника стаффордшир порвал лицо хозяйке спаниеля
Красноярцев приглашают на работу во время Универсиады-2019
Власти Красноярска отменяют выделенные полосы для автобусов
Красноярский духовой оркестр открывает новый творческий сезон
В Красноярске открывается движение по улице Вавилова
В Красноярском крае за сутки задержали полсотни пьяных водителей
В небе над Красноярском «Русские витязи» покажут фигуры высшего пилотажа
Красноярскую компанию «Реставрация» подозревают в организации криминальной схемы
В Красноярске начальник пожарной части за деньги скрыл пьянство подчиненного
В Железногорске на территории школы обнаружено тело 14-летнего подростка
Расходы на образование в Красноярском крае увеличатся на 4 миллиарда
Вышла из школы и пропала: в Дивногорске ищут 24-летнюю учительницу
Желающих ремонтировать в Красноярске Театральную площадь не нашлось
ФСБ нагрянула в министерство соцполитики Красноярского края
Спикером нового состава красноярского Горсовета стала Наталья Фирюлина
Матрос-срочник из Красноярского края собирался сбежать к боевикам в Сирию
Численность населения в Красноярском крае сократилась на 4,7 тысяч человек
В Красноярске очередная мать катала ребенка на коленях за рулем
В Северном около «Планеты» из-за ремонта образовалась огромная пробка
Экс-депутата красноярского Горсовета Аркадия Волкова выпустили под домашний арест
В Красноярске в центре города нашли источник вредных выбросов
В Красноярском крае лентяя – заключенного заставили заплатить за свое содержание в колонии
На въезде в Красноярск появились огромные буквы
Рубят елки и жарят шашлыки на футбольном поле: в мэрии Красноярска рассказали, как школы страдают от вандалов