В Хакасии второй кандидат в губернаторы снял свою кандидатуру незадолго до выборов

СЕГОДНЯ 19:35 2018-10-02T19:51:59+03:00

Новая пара кандидатов на пост главы Хакасии: Валентин Коновалов и Александр Мяхар. Фото: личные страницы в соцсетях

Андрей Филягин не явился на дебаты, а потом и вовсе заявил о самоотводе

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Дежавю какое-то, не находите? Такого в Хакасии еще не было, чтобы сразу два кандидата в губернаторы, один за другим, заявили о самоотводе – и прямо перед самыми выборами.

Сначала это сделал Виктор Зимин. В единый день голосования 9 сентября он стал вторым, заручившись поддержкой 32,42% избирателей. Уступил молодому коммунисту Валентину Коновалову, набравшему 44,81% голосов. Политические оппоненты готовились сойтись вновь за голоса избирателей во втором туре 23 сентября. Неожиданно для всех 22 сентября, в 22.35 часов, на стол Избиркома Хакасии легло заявление от Виктора Зимина. Официальная версия – по состоянию здоровья.

Пришлось снова переносить второй тур выборов. На сей раз второй шанс побороться за кресло главы региона появился у справедливоросса Андрея Филягина. В первом туре он набрал всего 11,23 % голосов. Поначалу Филягин активно включился в предвыборный процесс. Избирком назначил новую дату – 7 октября. Оба кандидата – Коновалов и Филягин уверяли, что с предвыборной гонки не сойдут. И буквально до вчерашнего дня обещание выполняли.

И вдруг новый поворот событий: 2 сентября, в прямом эфире телеканала «Россия-1» появился только Валентин Коновалов. Его соперника найти не смогли, на телефон он не отвечал. Спустя несколько часов Избирком Хакасии вновь подтвердил о самоотводе второго кандидата.

Каково развитие сценария сейчас? Варианта два. Первый: Александр Мяхар из «ПАРТИИ РОСТА» (он набрал в первом туре около 5 % голосов), принимает вызов и выступает во втором туре против Валентина Коновалова. Победит тот, кто наберет большинство голосов.

Второй вариант: Александр Мяхар отказывается от участия в выборах, и тогда Валентин Коновалов должен будет набрать 51 % голосов избирателей, чтобы стать главой региона.

А вдруг Валентин Коновалов по каким-то причинам вдруг тоже захочет положить на стол Избиркома свое заявление?..

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