«След медведя нашли, женщину не обнаружили»: в Эвенкии прекратили поиски 60-летней ягодницы

СЕГОДНЯ 08:02 2018-10-02T08:09:29+03:00

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60-летняя жительница поселка Полигус Татьяна К. (поселок расположен в Эвенкии на реке Подкаменная Тунгуска) отправилась в тайгу за ягодами еще 10 сентября. Взяла с собой двух собак, как обычно. И пропала.

- Мама очень хорошо ориентируется в лесу. Бывало и раньше, что она далеко уходила в тайгу, всегда дорогу находила домой… Что произошло на этот раз, даже не знаем, - рассказала дочь пропавшей ягодницы Екатерина.

О случившемся сообщили в администрацию поселка, в полицию. От Полигуса до Байкита, где находится ближайшее отделение полиции, почти 100 километров. Ждать приезда оперативников не стали – муж пропавшей кинул клич, к нему присоединились взрослые сельчане и старшеклассники. Первый день поисков закончился ничем. К вечеру прибыли спасатели и сотрудники полиции. Утром 12 сентября поиски продолжили усиленным составом.

Врио начальника пункта полиции № 1 села Байкит П. Пятницкий рассказал:

- Оперативная группа шесть дней находилась в тайге. Полностью обследована территория около Полигуса. К слову, она имеет определенную специфику – с трех сторон окружена реками. Там фактически потеряться невозможно. Ранее люди в этих местах не пропадали. В квадрате обследования был обнаружен след медведя. А вот следов пребывания женщины в тайге найти не удалось.

С собой женщина взяла с собой пластмассовое ведро – ни его, никаких других вещей поисковики также не обнаружили. Показалось странным, что обе собаки через несколько суток вернулись домой одни.

Женщину искали с земли. Поднимали в воздух вертолет, обследовали территорию вдоль реки – никаких следов на несколько десятков километров. Что стало с ней, неизвестно. Ночи уже холодные, а пенсионерка не так давно перенесла операцию.

- В связи с тем, что даже после расширения района поиска пропавшую найти не удалось, а местность была обследована полностью, было принято решение прекратить поиски, - заявил П. Пятницкий.

Добавим, что информация опубликована на официальном портале администрации Эвенкийского муниципального района.