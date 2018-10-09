Актер из «Улиц разбитых фонарей», умерший три месяца назад, попал в афишу Красноярска. Причины объяснили в театре

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-09T12:23:46+03:00

Актер из «Улиц разбитых фонарей», умерший три месяца назад, попал в афишу Красноярска. Фото: скрин соцсети.

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Актер из «Улиц разбитых фонарей» (и множества замечательных спектаклей) Владислав Жуковский появился появился в свежей афише. Об этом рассказали читатели «Комсомольской правды» - Красноярск.

На сайте театра имени Пушкина 10 октября анонсирована комедия «Девичник над вечным покоем» (по пьесе Менчелла «Кладбищенский клуб»). И в числе прочего здесь обещается:

- Искрометные диалоги, неожиданные перипетии сюжета, игра ярких актрис и великолепного Владислава Жуковского - все это оставит неповторимые впечатления от спектакля.

«Девичник над вечным покоем» - так называется спектакль. Фото: скрин, сайт театра.

К тому же под анонсом - сразу несколько фото покойного актера.

- Да только человека не стало 17 июля, как это возможно? – недоумевают горожане. – Понятно, что заявлен другой исполнитель. Но снимки-то Жуковского! К тому же этот анонс растащили по всем ресурсам – в соцсети.

Звоним в театр.

- Насчет анонса действительно наша оплошность, недосмотрели, - признает руководитель пресс-службы Мария Сикора. – В ближайшее время обязательно исправим. Что касается снимков… Мы уже пригласили фотографа, он все переснимет. Чтобы обновить информацию и на сайте, и везде. Мы заменим фотографии, разошлем всем партнерам. Сторонние сайты берут у нас фото, у нас никаких договоренностей с ними нет.

Видите ли, после смерти Владислава Яковлевича этот спектакль будет играться в первый раз. Для него это была последняя роль, которую он долго играл. И как-то неэтично было бы заменять его фото на сайте, некрасиво по отношению к его родным. Надеюсь, мы ничем никого не оскорбили.