Полгода борьбы с павильонами в Красноярске: плюсы и минусы тотальной зачистки улиц

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-01T13:27:24+03:00

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Это лето войдет в историю города глобальной войной чиновников с павильонами. Под предлогом подготовки Красноярска к Универсиаде с лица земли – читайте: с центральных улиц и гостевых трасс – исчезли целые торговые галереи. Их уже нет на Карла Маркса, Партизана Железняка (краевая больница), Красрабе (ДК 1 Мая и ТЦ «Красноярье»), Забобонова (БСМП) и в других местах. Вместо них – уже есть или будут парковки или скверы.

В администрации города «Комсомольской правде» рассказали, что запланировали демонтировать 471 павильон. Около 400 уже убрали, от остальных избавятся до конца года. Чем это обернулось для города – благом или злом? Давайте разбираться.

Не смогли найти общий язык?

Предприниматели встретили новость о сносе торговых павильонов в штыки. И это понятно – люди опасались потерять свой бизнес. Многие торговали годами там, где всегда была большая проходимость. Самыми привлекательными были, конечно же, автобусные остановки. Эти многолюдные точки власти начали зачищать в первую очередь. Так что предприниматели разом теряли своего покупателя.

Им предложили компенсацию – перебраться на другие места, в глубину дворов или на менее оживленные улицы. На такое предложение устраивало далеко не всех. Допустим, можно перенести овощную или продуктовую лавку. А если это салон сотовой связи или цветочный павильон? Кто пойдет во дворы покупать телефоны?

Первыми выразили свой протест владельцы павильонов возле краевой больницы. Весной они перегородили улицу Партизана Железняка. Не помогло, потому что через неделю бригада рабочих уже вовсю разбирала строения под самый фундамент. Владельцы павильонов на остановке «Улица Перенсона» объявили голодовку. Она тоже не помогла. Точно также не удалось отстоять торговые ряды на Красрабе напротив ТЦ «Красноярье». Совсем недавно прекратили свое существование павильоны на Красной площади. И так далее.

О сколько нам открытий чудных

Красноярцы идею зачистить город в большинстве своем поддерживали. Лишь немногие отнеслись отрицательно, в основном, это пожилые люди, которым далеко ходит в крупные магазины. Когда стали вывозить с глаз долой старые грязные строения, горожане радовались: наконец-то вокруг становилось тише и чище. «Давно пора было убрать это безобразие. Молодцы, давайте сносить дальше».

Был один такой павильон на остановке «Глазной центр» с овощами и фруктами. Жуткая каморка, из которой постоянно что-то ароматило - то гнилым луком, то апельсинам. А на остановке «Гостиница Октябрьская» на Маркса «сиял» другой «поскребыш общепита». Вульгарная реклама «чумового бургера» напрочь отбивала аппетит.

Снос павильонов на самом деле изменил эстетику городского пространства. Опустевшие места благоустраиваются, там появляются скверы. Во многих местах открылось то, что многие годы было спрятано от людских глаз. Горожане понятия не имели, что находится за ними. В социальных сетях можно прочитать откровения. «Живу возле Красной площади. Обычно в окна не смотрю. А тут утром проснулась, выглянула – и не узнала картинки. Напротив пятиэтажка, а на первом этаже – Сбербанк. Я и не знала, что он там есть. А как снесли павильоны – и совсем другой вид» - пишет в «Фейсбуке» читательница «Комсомолки». А вот другой комментарий: «Прикиньте, на Красрабе снесли павильоны, а я не знал, что за ними институт. Открытие века».

- Я живу напротив остановки «Перенсона», - рассказывает по телефону читательница Тамара Васильевна. – Там снесли павильоны, а на днях стали разбирать фундамент. И как стали разбегаться оттуда крысы – полчищами. Представляете?! Я каждый день хожу в супермаркет, а там с торца базарчик, так крысы у ног продавщиц не просто бегают – они ходят вальяжно. И эти крысы годами жили в павильонах. Сносить их надо, все эти постройки, чтобы не плодили заразу.

Персональный подход

Но везде ли павильоны одинаковы ненужные? Давайте поразмышляем на примере краевой больницы. Помнится по личному опыту, в 80-годы там совершенно негде было покушать. Приходили какие-то бабушки с коробками горячих пирожков, вставали у входа в поликлинику и сотни голодных приезжих посетителей больницы сметали пирожки за считанные минуты.

Прошло 30 лет. Посетителей в краевой больнице стало в разы больше, а покушать по-прежнему негде. Раньше стояли павильоны, где можно было выпить горячий чай и съесть булочку, сейчас – пустая площадка и парковка. Когда прохожу мимо, ко мне часто обращаются приезжие, спрашивают, где поблизости можно перекусить. А я не знаю. Не так давно мужчина спросил, где можно купить цветы. Он приехал навестить мать, она у него после операции, а цветов не нашел. Единственный павильон, который удалось отстоять возле краевой – это «Роспечать». И на этом спасибо.

Второй пример: добротные кирпичные торговые ряды на Красрабе, возле «Красцветмета». Студенты ходили сюда обедать в закусочные, делать распечатки курсовых. Теперь их нет. Еще один нюанс: в зимнюю стужу в павильонах можно было погреться в ожидании автобуса. Где греться сейчас? Социальный аспект не продуман: газетные киоски снесли под одну гребенку с лавками микрозаймов и сотовой связи.

Сейчас все делается во имя Универсиады. Но складывается такое впечатление, что гости Универсиады будут передвигаться по Красноярску строго по регламенту в спецавтобусах. То есть гулять по улицам они не будут, покупать сувениры в лавках они не будут, горячий чаи и кофе они пить не будут. Надо батарейки для фотокамеры – марш в торговый комплекс. Надо бутылку воды – в супермаркет. Надо ручку с блокнотом – в книжный магазин.

Слово предпринимателям и чиновникам

- Сложно сказать, сколько павильонов подпадает под снос. Цифры плавающие: то звучала 2000, потом 1500, потом 950. Потом сказали, что 450 или 300. Выходит, что четких планов по сносу павильонов у администрации города нет. Лично мне кажется, что будет 2000, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск председатель краевого союза малого предпринимательства Виталий Бондарев. – Практически пытаются зачистить весь малый бизнес. Как это комментировать, я не знаю. Если уж они не слушают Титова, то и нас слушать не хотят. Сколько единиц малого бизнеса мы потеряли, мы пока не подсчитывали, потому что процесс продолжается. Примерно в октябре-ноябре, когда они остановятся, можно будет посчитать убытки.

Борис Титов – федеральный бизнес-омбудсмен, который заступился за красноярские павильоны. Он потребовал от мэрии прекратить снос, даже пригрозил уголовным делом. По словам Титова, сносимые в Красноярске павильоны можно разделить на две группы. У одних договоры закончились 1 января 2018 года и администрация города их не продлила. А по другим договоры продолжают действовать до 2019 -2021 годов. Но администрацию это не смущает, она массово расторгает их в одностороннем порядке и рассылает уведомления о сносе. Однако краевой Арбитражный суд отказался рассматривать иск Титова к мэрии.

Свой ответ омбудсмену дал первый заместитель главы города Владислав Логинов:

- Мы уведомили Титова о тех законодательных актах, которые работают на территории нашего города. Мы оставляем за собой право выполнять работы так, как нами запланировано, в соответствии с нашими решениями и постановлениями. Так что в планах города сегодня ничего не меняется.