Матч «Енисей» - «Спартак»: продажа билетов стартует 2 октября

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-01T08:10:58+03:00

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Билеты на игру «Енисея» с десятикратным чемпионом премьер-лиги московским «Спартаком» поступят в продажу завтра, 2 октября. Как рассказали в пресс-службе ФК «Енисей», купить билет можно будет исключительно в кассах Центрального стадиона. При этом максимальная стоимость билета будет достигать 1 500 рублей, минимальная цена – 150 рублей.

Напомним, что матч десятого тура российской премьер-лиги «Енисей» - «Спартак» намечен на 15.30 7 октября. Игра состоится на Центральном стадионе в Красноярске. Добавим, что рассматривался перенос матча в Москву или Тюмень – из-за неготовности Центрального стадиона. Однако все-таки принято решение провести его в Красноярске. Отметим, что на минувших матчах обе команды не отличились: москвич уступили «Ростову», красноярцы – «Уфе». Красноярский «Енисей» при этом находится на последнем месте в турнирной таблице. По итогам 10 встреч, «Енисей» набрал только пять очков.