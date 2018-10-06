Пластиковую посуду проверили на безопасность красноярские эксперты

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-06T15:02:52+03:00

И дали несколько советов, как ею пользоваться

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Без пластиковых стаканчиков, тарелок и вилок не обходится ни один пикник или поездка. А что – мыть не надо, использовал и отправил в мусорную корзину. Но насколько безопасна пластиковая посуда? На этот вопрос нашли ответ в красноярском ЦСМ.

На днях здесь закупили 25 одноразовых тарелок, стаканов чашек, контейнеров из полипропилена, полистирола, силикона и пластмассы. 24 из России и один – из Чехии.

Первым делом проверили все на соответствие гигиеническим показателям, стойкость к горячей воде, «химии». Цветные образцы заодно исследовали на устойчивость красителя. Оценили маркировку, внешний вид, цвет, форму изделий. И вот результат.

- Специалисты установили, что все исследованные образцы не представляют опасности для потребителя,- заявили в ЦСМ. - Однако без замечаний не обошлось. При визуальной проверке качества в пяти образцах (стакан от ТМ «Наш лидер», чашка кофейная производства ООО «РегионУпак», емкости для хранения продуктов производства ООО «ПЛАСТИК РЕПАБЛИК», «Мартика», «Старкофф трейдинг») были выявлены несоответствия. Это неоднородный окрас изделия и царапины (в одноразовой посуде), острый след от формующего инструмента и след от литника (в емкостях для хранения продуктов). Также у 14 образцов нашли нарушения в маркировке.

А в целом, качество одноразовой посуды у экспертов опасения не вызвало. Тем не менее они дали несколько советов, как правильно пользоваться пластиковой утварью.

Итак, приобретая ее, обратите внимание на фирму-производителя. Она обязательно должна писать код, название материала, из которого изготовлен товар. Непременное условие - четкое указание области применения тары (для холодных, горячих, сыпучих материалов, жидкости…).

Посуду из пластика можно применять только однократно. Если делать это повторно, повреждается внешний защитный слой изделия. И оно начинает выделять вредные вещества - такие как кадмий, свинец, формальдегиды, фенол. Кроме того, «старение» полимерных материалов вызывает длительный контакт с пищевыми продуктами, ультрафиолетовые лучи, кислород. Как результат – вредные вещества переходят на продукты, хранящиеся в таре.

Вывод: использовать одноразовую посуду можно, но только соблюдая правила. И лучше – исключительно при необходимости – на даче, в турпоездке. Регулярно применять ее не рекомендуется.