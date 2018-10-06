«Русские витязи» в Красноярске: лучшие площадки для просмотра авиашоу

СЕГОДНЯ 05:40 2018-10-06T05:42:31+03:00

Оно состоится уже сегодня, 6 октября 2018 года

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В небо над Красноярском взмоют «Русские витязи»! Самое ожидаемое событие дня – авиашоу летной группы военно-воздушных сил России. Четверка сверхманевренных истребителей истребителях Су-30 СМ продемонстрирует фигуры высшего пилотажа над руслом реки Енисей. Боевые машины в цветах триколора буквально рассекут небо, - нас ждет эффектное зрелище.

А теперь – к конкретике. Шоу пройдет с 14.30 до 15.00. Лучшие площадки для просмотра: Театральная площадь на Перенсона,2 (можно выбирать любой из ее ярусов), набережная неподалеку или Коммунальный мост.

- Повезло жителям ближайших высоток, - пишут в соцсетях. – Особенно – верхних этажей.

Напомним, сегодня на Театральной также развернутся пункты по отбору на военную службу по контракту. А еще здесь пройдут выставки военной техники и различные интерактивные площадки. К примеру, можно будет проверить свою меткость в электронном тире, разобрать-собрать автомат Калашникова, отведать солдатской каши. А напоследок – побывать на концерте ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.