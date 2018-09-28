2018-09-28T15:00:16+03:00
Общество

Погода на выходных в Красноярске: тепло и без дождя

Осень продолжает баловать жителей краевого центра
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Будет облачно, но зато осадков не ожидается.Будет облачно, но зато осадков не ожидается.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Погода на выходных в Красноярске: будет тепло и без дождя. об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального гидрометцентра.

Как говорят синоптики, по ночам в эти выходные будет, хоть и плюсовая температура, но выше 3-5 градусов столбики термометров подниматься не будут. А вот днем должно быть вполне комфортно – в светлое время суток в субботу, 29 сентября, и в воскресенье, 30 сентября, специалисты гидрометцентра обещают около +16, +17 градусов. Будет облачно, но зато осадков не ожидается. И такую погоду можно назвать настоящим осенним подарком для красноярцев от природы.

Практически таким же будет начало следующей недели: в понедельник, 1 октября, и во вторник, 2 октября, в краевом центре ожидается около +15. Но во вторник уже пойдут дожди, и вслед за этим в нашем городе начнет холодать. А в среду и четверг в светлое время суток воздух в Красноярске будет прогреваться всего до +9.

Учитывайте эту информацию, выходя из дому, и отличных всем выходных.

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