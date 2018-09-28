Семья из Норильска через суд в тройном размере вернула стоимость невозвратных билетов

СЕГОДНЯ 08:33 2018-09-28T09:12:39+03:00

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Семья из Норильска оказалась в непростой ситуации. Собрались в поездку, купили билеты заранее в оба конца. Лететь должны были из Красноярска в Москву и обратно. Купили самые дешевые билеты, так называемые невозвратные – на троих в оба конца обошлось в 35,6 тысячи рублей.

Но неожиданно за две недели до вылета 5-летняя дочка серьезно заболела. Врач предупредил, что лечение займет месяц, летать самолетом девочке категорически нельзя. Мама позвонила на «горячую линию» авиакомпании и предупредила, что семья вынуждена отказаться от поездки. Направила в адрес перевозчика претензию с требованием возврата уплаченной суммы. Но деньги ей не вернули. Пояснили: не может быть и речи, вы ведь знали, что берете невозвратный билет, чего вы теперь от нас хотите?

И тем не менее женщине удалось доказать, что авиакомпания нарушила ее права. Она обратились в суд. Теперь авиакомпания вынуждена заплатить 123 тысячи рублей, с учетом штрафов и неустоек.

Как вернуть деньги за авиабилеты

Ситуации, когда вылет срывается по тем или иным причинам, случаются часто. Билеты стоят немало, просто так не выкинешь и на память не оставишь. По закону их можно вернуть и получить назад свои деньги. Как? За объяснениями обращаемся к специалистам.

Татьяна Багмет, начальник консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», рассказала, что существуют два типа билетов: возвратные и невозвратные. Название говорит само за себя. Отличаются они тем, что невозвратные билеты авиакомпании продают по низкой стоимости. Это вполне законно.

Возвратный билет.

- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета более чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета возвращается полностью. За исключением фактически понесенных перевозчиком расходов*.

- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета менее чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета возвращается за минусом фактически понесенных затрат и минусом неустойки в размере 25 % от провозной платы. Таким образом, пассажир может получить не более 75% от стоимости билетов.

- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета уже после окончания регистрации, то стоимость билета ему не возвращается. Даже если у него была уважительная причина.

* В большинстве случаев авиабилеты (как и билеты на остальные виды транспорта) реализуются не самой авиакомпанией, а через посредников – билетные агентства, кассы. Они берут за свои услуги комиссионный сбор, как правило, он небольшой и может составлять от 100 до 500 рублей.

Невозвратный билет.

- Плата по общим правилам за него не возвращается.

Исключения из правил.

Но есть исключения, которые работают как для возвратных, так и для невозвратных билетов.

- При отказе от полета в связи с болезнью самого пассажира либо члена семьи, который нуждается в его заботе. Необходимо будет до окончания времени регистрации представить документ, удостоверяющий обстоятельства. И тогда стоимость билета пассажиру вернут, не удерживая неустойку, но за вычетом тарифов и сборов.

- Отказ от билетов в связи со значительной задержкой рейса. В таком случае стоимость авиабилетов также должна быть возвращена. (Например, если из-за задержки рейса пассажир не успевает пересесть на другой самолет / поезд / теплоход. Или меняются обстоятельства, ради которых пассажир должен был лететь.)

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