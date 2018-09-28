2018-09-28T14:33:46+03:00
Происшествия

Встал между ним и женой: бывший муж застрелил из ревности владельца крупной частной клиники

Сергей Васильев был не только известным врачом-маммологом, но и байкером, основателем мото-движения в Ачинске
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сергей увлекался байками и путешествиямиСергей увлекался байками и путешествиямиФото: соцсети
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В Ачинске (Красноярский край), небольшом городке на 110 000 жителей, вечером 27 сентября нашли тело известного в городе 58-летнего врача-маммолога Сергея Васильева. То, что преступление было выполнено профессионально и просчитано до мелочей, – стало очевидно сразу. Убийца поджидал Сергея в гараже: сначала выстрелил в плечо, а затем сделал контрольный – в затылок. Казалось бы, кому мог помешать обыкновенный врач? По городу, где практически все знакомы друг с другом, как говорится, через пару рукопожатий, вмиг поползли слухи. И то тут, то там звучало слово «ревность»…

Подтвердили это и в краевом Следкоме, где возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи раскрыли подробности происшествия.

Сергей Васильев был владельцем частной клиники Фото: соцсети

Сергей Васильев был владельцем частной клиникиФото: соцсети

- Предварительно – причиной убийства действительно стала ревность. О происшествии сообщил один из друзей: пришел в гараж и обнаружил его тело с признаками криминальной смерти, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю. - Незамедлительно был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в Кежемском районе края был задержан 59-летний знакомый погибшего.

Такого знакомства, правда, едва ли кто хотел. Марат Б., уроженец Узбекистана. Четыре года назад его бросила жена, Светлана. Самостоятельная, независимая: совладелец крупной частной клиники (спектр услуг тут разнообразный - принимают офтальмолог, хирург, травматолог). Устала от того, что муж перебиватеся случайными заработками, при этом постоянно предъявляет претензии, ревнует, устраивает скандалы. Развод оформили официально, а вскоре Светлана открыто отдалась новым чувствам: с совладельцем клиники, врачом Сергеем Васильевым у нее даже не закрутился роман, возникли серьезные чувства.

В отличие от бывшего, Сергей был мужчиной особенным. Уважаемый врач, и... байкер, основатель мото-движения в Ачинске... Недавно Сергей и Светлана решили жить вместе. Этого бывший уже не смог вынести.

Бывший муж не смог простить Светлане ухода Фото: соцсети Фото: соцсети

Бывший муж не смог простить Светлане ухода Фото: соцсетиФото: соцсети

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось дозвониться до Светланы. Женщина в шоке, рыдает навзрыд:

- Сережа утром ушел за машиной в гараж, как и всегда было, - сквозь слезы рассказала женщина. – У меня и мысли не было, что такое может случиться. Потом смотрю на часы: его нет и нет. Пропал, телефон не отвечает…

Светлана говорит, что развелась с Маратом Б. три года назад. Отношения складывались непросто: постоянная ревность, придирки по мелочам. Терпела Света долго, а потом встретила Сергея – влюбилась. Все три года после расставания бывший так или иначе давал о себе знать: уговаривал женщину вернуться, с Сергеем пробовал отношения выяснять.

Сергей, в общем, за себя и свою женщину постоять умел – не давал в обиду. Да и придраться к нему не в чем: к моменту, когда начался роман, Сергей был в разводе. От первого брака у него двое взрослых детей – дочь и сын, заядлый байкер. На байкерские тусовки они, кстати, частенько ходили все вместе. Все было хорошо: и бизнес, и дети… Но ревность Марата разом положила конец всему.

Сергей Васильев Фото: соцсети

Сергей ВасильевФото: соцсети

КОММЕНТАРИЙ

«Ревность – не оправдание»

Андрей Зберовский, психолог, семейный психотерапевт с 25-летним стажем:

- Ревность – это биологически заданное чувство, которое генетически присутствует у всех нас – желание отстоять свое. И скажу, что порой требуется довольно серьезное волевое усилие, чтобы человек с помощью социальных навыков поведения подавлял биологию. Обычно на преступление из ревности идут люди, у которых уже имеется какая-то зависимость – алкогольная, наркотическая, игровая. Они не в состоянии контролировать свои импульсы. Второй момент - когда на чувство ревности накладывается чувство несправедливости. Например, муж очень достойный человек, а жена ему все равно изменят, уходит от него. Тут к ревности примешивается чувство несправедливости – и это очень мощная горючая смесь. Впрочем, ревность не может оправдать ни насилия, ни убийства.

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