Почему стоимость проезда в автобусах Красноярска хотят поднять

СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-27T14:14:01+03:00

В департаменте транспорта Красноярска ответили на вопросы, которые чаще всего задают читатели «Комсомолки» Фото: Мария ЛЕНЦ

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Несколько дней назад мы запустили тему о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте. Цена на билеты тут же потянула за собой и другие темы: о состоянии автобусов, о том, что по вечерам многие красноярцы не могут уехать с окраин или, наоборот, добраться туда. Читатели вспомнили летнюю транспортную реформу, которая многим осложнила жизнь. Студенты пожаловались, что не могут в 7 утра войти в автобус. Так что говорить о проблемах в системе пассажирских перевозок в Красноярске можно долго.

Пересадка, пересадка

В июне этого года красноярцы остались без десятка популярных маршрутов: № 1, 13, 34, 35, 68, 69, 76, 79,84, 89. В мэрии посчитали, что они являются дублирующими. Посыл был такой: если сократить дублирующие маршруты, оставшиеся автобусы будут больше наполняться. Выручка станет больше, рентабельность повысится, и таким образом можно будет сдержать рост тарифа на проезд.

Прошло три месяца. Горожане к новой системе привыкли, но не смирились. Считают, что они так и не получили полноценной замены. К тому же приходится пересаживаться не совсем так, как хотелось бы. «Я теряю время в пути, почти 10 минут приходится стоять на пересадочной остановке, чтобы уехать на другом автобусе. Раньше я платила 22 рубля за одну поездку, а теперь 44 рубля. Как-то не ощутила я комфорта и заботы со стороны властей», - пишет «КП» читательница Татьяна Скрипачева.

Обещанной рентабельности, видимо, перевозчики тоже не получили, раз продолжают настаивать на повышении стоимости проезда.

Новые автобусы, да новые не все

Когда в феврале 2016 года администрация Красноярска вновь заключала муниципальные контракты с переводчиками, она поставила требование: заменить подвижной состав. Старые «пазики» должны исчезнуть, как страшный сон. Их место должны занять новые экологичные автобусы.

Спустя два года видим: подвижки есть. Все больше новых машин – «МАЗы», «ЛиАЗы» - удобные, чистые, недымящие. Но старые «пазики» оказались неубиваемыми. Их до сих пор гоняют и по центру города, и по окраинным маршрутам. А владельцы таких автобусов, к слову, в числе первых подписались под петицией о повышении тарифов на проезд.

Кстати, после марта следующего года на улицы Красноярска, возможно, выйдет еще сотня новых автобусов. Это пока только догадка, но она не лишена логики. Краевое АТП закупает под нужды Универсиады 98 автобусов высокого класса экологичности: 47 автобусов марки «ПАЗ» на 50 пассажиров, 31 «ПАЗ» вместимостью 57 человек и 18 низкопольных автобусов «ЛиАЗ» на 109 человек. Цена вопроса – 535 миллионов рублей. И еще 8 троллейбусов - за 65,4 миллиона рублей. Платит за все краевой бюджет.

Куда пойдут после Универсиады эти автобусы? Наверняка останутся в краевом центре и будут себя окупать на перевозке пассажиров. Может статься, что на улицах появится несколько новых маршрутов или возродятся сокращенные. Поживем – увидим.

Студенты как консервы

В числе сокращенных в начале лета маршрутов - № 35 и 68, на них студенты Сибирского федерального ездили на учебу и обратно. Когда начался учебный год, стало понятно, что мэрия немного погорячилась. Сейчас автобусы, идущие в сторону учебных корпусов, по утрам заполнены, как бочки с селедкой.

Вот что пишут по этому поводу в соцсетях: «Вчера ехала в бассейн на № 12… как раз в 8-м часу утра. Взрослых людей жалко, все как селедки, так еще и дети в школу глухонемых едут. Их, бедолаг, вообще затоптали».

Накануне стало известно, что с 1 октября для студентов СФУ запустят обновленный маршрут за № 35а (подробности маршрута – на сайте kp.ru). Работать он будет только по будням. 3 автобуса с интервалом 15 минут будут выполнять в день до 48 рейсов.

«Этой системе два десятка лет»

В прошлом номере мы начали говорить о системе «план – отдай, разницу – забирай». Удалось «докопаться» до подробностей. Пообщались с двумя водителями-маршруточниками. Оба согласились рассказать о своей зарплате только после обещания не называть их настоящие имена. Говорят: если работодатели узнают, что они недовольные, могут и за порог отправить, несмотря на то, что они официально трудоустроены.

Первый собеседник работает на одном из самых длинных и востребованных в Красноярске маршрутов. На нем даже в «сон-час» (среди дня) салоны не бывают пустыми, а в час пик пассажиры буквально трамбуются.

- План смены зависит от протяженности маршрута, от дня недели, от размера и наполняемости автобуса, от пробок. Например, на «ЛиАЗе» план будет больше, чем на «пазике». У меня, к примеру, смена – 6 кругов (круг – поездка от конечной в оба конца. – Прим.ред.). Это занимает 14 часов. План, скажем, 12 тысяч рублей. То есть я отработал, приехал в гараж – должен сдать 12 тысяч рублей в кассу. Из остальных денег я должен заправлять свой автобус, уходит 5-7 тысяч рублей. Зимой, конечно, больше, чем летом. Если какой-то краткосрочный ремонт – это тоже из оставшихся денег. Кондуктору – 1,5 тысячи рублей. Себе если останется пара тысяч – хорошо. Если повысят стоимость проезда – нам повысят план. А зарплата вряд ли вырастет.

Второй собеседник работал у нескольких перевозчиков. И тоже по этой самой системе. Говорит, что раньше, лет 15 назад, они охотились за выручкой скоростью: кто первый подъехал к остановке – того и пассажиры с их монетами. Когда красноярская мэрия сковала перевозчиков жестким графиком, гонки прекратились. И это хорошо.

Когда автобус ломается – приходится возвращать деньги пассажирам, так положено. Пока на ремонте, водителю и кондуктору за простой немного доплачивают. Официально зарплата около 20 тысяч рублей, с нее начисляют больничные, производственный простой и отпуск. Исходя из нее перевозчик платит взносы и налоги.

- Я вчера слушал ваш вечерний эфир (радио «КП» на 107,1 Fm. – Прим.ред.) - говорит мужчина. – Я бы тоже хотел устроиться в «Ветеран», даже узнавал, можно ли. Но туда не попасть, там нет текучки, все за свои места держатся.

Напомним, что в «Ветеране» водители все деньги до копейки сдают в кассу предприятия, а заработная плата там начисляется по тарифной сетке согласно штатному расписанию.

По словам собеседников, перевозчики с водителями из ближнего зарубежья составляют другие контракты, по итогу зарплата у них получается еще меньше, чем у местных. А ведут они себя на дорогах далеко не безупречно. Отсюда и жалобы красноярцев.

Вопрос – ответ

В департаменте транспорта Красноярска ответили на вопросы, которые чаще всего задают читатели «Комсомолки».

- Сколько автобусов было заменено с осени 2015 года (когда плата за проезд увеличилась до 22 рублей)?

- 470 автобусов, из них 50% - со сроком эксплуатации не старше 5 лет.

- На сколько увеличилась зарплата у водителей за три года?

- У водителей на 10,6%, у кондукторов на 8,6% - но это данные только по муниципальным предприятиям. Частные перевозчики по зарплате не отчитываются.

- До какого часа в Красноярске должен работать общественный транспорт?

- Специалисты Центральной диспетчерской службы для каждого маршрута разрабатывают свое расписание, исходя из пассажиропотока. Есть маршруты, которые заканчивают свою работу после 23.30 минут и 24.00. Например, маршруты № 2, 3 заканчивают работу в 23.40, маршрут № 99 – в 23.35, маршрут № 87 – в 24.00, № 52 – в 00.18.

- Основные жалобы от пассажиров.

- Проезд автобусами остановок, нарушение графика движения и грубость кондукторов.

В департаменте предлагают красноярцам не молчать, если они считают, что их права пассажиров были нарушены. Свое недовольство или предложения по качеству работы общественного транспорта можно по телефону: 256-00-84.