2018-10-04T17:02:54+03:00
Звезды

Алексей Гуськов: Мне 60, а я еще хожу в кино!

В Красноярске народный артист представил фильм, в котором выступил в качестве продюсера и актера.
Анастасия ШАЙХОВА
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В Красноярске актер представил новый фильмВ Красноярске актер представил новый фильмФото: Анастасия ШАЙХОВА
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Насыщенный график, несколько встреч со зрителями, чтобы презентовать новый фильм, который стартует в прокате с 18 октября – «Вечная жизнь Александра Христофорова». Алексей Гуськов о своей новой киноработе рассказывает с любовью и легкой ностальгией. Съемки проходили в Крыму, летом, поэтому главная задача, которая стояла перед создателями картины – «дать прописку фильму». И, по словам актера, они с ней отлично справились. Солнце, море, расслабуха. Но и подумать во время просмотра есть над чем:

- Что останется после меня – вопрос, которым задается наш герой, - рассказывает Алексей Гуськов. – Если такой вопрос адресовать мне, то я отвечу – память. После каждого человека остается память о нем, в сердцах и умах маленького круга людей или большого.

Алексей Гуськов Фото: Анастасия ШАЙХОВА

Алексей ГуськовФото: Анастасия ШАЙХОВА

Сам актер с кино связал свою жизнь давно, несмотря на то, что профильное образование получил не сразу. И, несмотря на то, что актер очень востребован в кинематографе, посещать киноазалы в качестве зрителя любит:

- В кино я хожу часто, - рассказывает Алексей Гуськов. – В этом году, когда отмечал юбилей, тоже сходил в кино. И услышал такую градацию фильмов: до 12 лет, от 13 до 17, от 18 до 25, от 26 до 35, от 36 до 45, и на 59 заканчивается. Я все это послушал и сказал, подождите, но я же еще хожу?!

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