«Уже ржавеет!»: автор композиции «Царь-рыба» подал в суд на реставраторов

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-04T06:50:36+03:00

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Вокруг композиции «Царь-рыба» на уникальной смотровой площадке под Красноярском разгорается новый скандал. Автор, на чьи деньги, собственно и был установлен монумент, обвинил реставраторов в халтуре. И подал иск в суд – на 5 миллионов рублей.

Об этом Евгений Пащенко объявил в своем фейсбуке.

- Вынужден был подать иск, - пишет он. - После первого дождя «Царь-рыба» покрылась ржавчиной. «Реставраторы» уничтожили весь защитный слой металла, который 14 лет защищал от коррозии и прослужил бы еще столько же. Художественная окраска ничего общего с «Царь-рыбой» не имеет. И вообще пора защищать красноярские памятники от новых горе-архитекторов и художников.

Напомним, памятник осетренку Усику (именно так назвал его Евгений Пащенко) появился еще 1 мая 2004 года. Вокруг него разбили живописный сквер. Вскоре место, откуда открываются головокружительные виды на Енисей, стало для горожан культовым. Сюда приезжают туристы и свадебные кортежи. «На счастье» многие дергают осетренка за усы. Да так, что почти ощипали.

Поэтому нынешним летом было решено: монумент (и смотровую) надо ремонтировать. За дело взялись сотрудники КрУДора. Причем вложили свои деньги – порядка 10 миллионов рублей. Ведь, как выяснилось, площадка…не принадлежит никому. Хотя земля под ней краевая, не федеральная. И дорожники просто шефствуют над объектом.

Ремонт прошел, скульптурную композицию обновили. Очистили от грязи, покрыли лаком. И вот – новый поворот. Автор заметил на монументе ржавчину… И теперь намерен разобробраться с теми, кто, по его мнению, лишил Усика защиты. А что же реставраторы?

- Евгений Пащенко может делать все, что считает нужным, - комментируют в КрУДоре. – Разберемся в суде.