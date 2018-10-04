«Понтануться хотели»: второклассники бросили в костер маленького щенка

СЕГОДНЯ 04:38 2018-10-04T04:41:03+03:00

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Эта дикая история произошла в поселке Саянском (Рыбинского района Красноярского края). Здесь несколько второклассников пытались сжечь заживо маленького щенка. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск рассказала одна из местных жительниц Светлана И., которая сейчас спасает кроху.

Вот ее рассказ:

- Накануне вечером мальчишки – все из второго класса - играли в одном из дворов посёлка. Заметив щенка, один предложил поиздеваться над ним. Разожгли костер, взяли щенка и начали совать в огонь его лапы, переднюю и заднюю. Заводила, который все придумал, это и проделывал, пока остальные держали. В итоге сожгли щенку две лапы и бросили на погибель. Когда у мальчика спросили, зачем он это сделал, тот ответил: «Хотел понтануться перед друзьями». Такая история.

... Самая девушка сначала узнала о ней из соцсетей. Там появились фото щенка с изуродованными лапами. Говорит, пройти мимо просто не смогла. Выяснила, что ЧП произошло на улице Кравченко, кинулась туда и нашла малыша:

- Оказалось, это девочка месяцев трех от роду, я дала ей имя Луна. Еще из дома взяла с собой бинт и ножницы. Со мной была еще одна девушка, Ксения Б., она мне помогала. Я перемотала щенку мордашку, чтобы он нас не укусил, потому что когда мы пытались его поднять, от боли рычал и кусался.

После Светлана отвезла беднягу к себе, покормила мясом и молоком. Обработала лапки мирамистином. Когда собаке стало чуть полегче, она уснула. А девушки бросились обзванивать ветеринаров.

А местные жители очень надеются: детям, изувечившим собаку, не сойдет все с рук. Фото: соцсети.

- Вчера вечером Луну взяли на операцию, она неделю проведет в клинике. Медики говорят: ожоги очень сильные. Прогнозы не очень, повреждены две лапы, причём самые ходовые, одна передняя и одна задняя. Собираются «срезать» половину всех ожогов – на обеих лапах.

Хочется верить, что малышка выкарабкается, будет ходить. Кстати, только за сутки, после того, как стало известно, что стряслось со щенком, люди собрали на операцию 9 200 рублей. Для маленького поселка – сумма приличная. Подключились и городские.

- Что за беспредел происходит? Дети, вы изверги?! – местные жители (и не только) до сих пор в шоке. - А что дальше? Беззащитные малыши, те, кто меньше или младше Вас? И напутствие родителям. Говорите со своими детьми... Нельзя чтобы дети росли со злобой к беззащитным животным, потому что это перерастает в большее. Задумайтесь. Надеюсь, те, кто сделал это, будут наказаны.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации. Если вы хотите помочь Луне, обращайтесь к Светлане или Ксении.