Лучшие шахтеры Красноярского края в конце года получат автомобили

СЕГОДНЯ 08:05 2018-09-27T08:12:15+03:00

Для этого нужно стать победителями производственных соревнований

Изменить размер текста: A A

В этом году компания «Русский Уголь», работающая в трех регионах России впервые проводит производственные соревнования, в которых участвуют экипажи разных видов экскаваторов. Учитываются не только производственные показатели. «Важным критерием для победы является отсутствие дисциплинарных нареканий», - рассказали в пресс-службе «Русского Угля».

Промежуточные итоги подводятся ежемесячно, а завершатся соревнования 31 декабря 2018, и тогда будут объявлены абсолютные победители в каждой номинации, которые получат главные призы – автомобили.

И пока, кстати, в числе лидеров – горняки Красноярского края!

В частности, экипаж электрического карьерного гусеничного экскаватора с объемом ковша до 5м3 включительно Переясловского разреза – ЭКГ 4,6б №5. Его бригадир Андрей Щербаков, который почти 20 лет работает в угольной отрасли, победитель конкурса «Лучший по профессии» среди машинистов ЭКГ разреза.

Андрей Щербаков

«Мы рады, что такие люди работают на нашем предприятии, и, оттачивая свое мастерство, они становятся профессионалами своего дела. Ими гордится не только разрез, но и их родные и близкие. Без надежного тыла, мало шансов достичь успехов в нелегком горняцком труде», - отметил начальник горного участка Переясловского разреза Александр Денискин.

НАША СПРАВКА

Семь разрезов компании «Русский Уголь» группы САФМАР Михаила Гуцериева работают в Амурской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Три разреза находятся в Красноярском крае: Саяно-Партизанский, Переясловский и Абанский. В этом году компания впервые объявила производственные соревнования, которые идут в разных группах: электрические, гидравлические, шагающие экскаваторы. Главный приз для каждой – автомобиль!