2018-09-27T08:12:15+03:00
Общество

Лучшие шахтеры Красноярского края в конце года получат автомобили

Для этого нужно стать победителями производственных соревнований
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Лидеры производственного соревнованияЛидеры производственного соревнования
Изменить размер текста:

В этом году компания «Русский Уголь», работающая в трех регионах России впервые проводит производственные соревнования, в которых участвуют экипажи разных видов экскаваторов. Учитываются не только производственные показатели. «Важным критерием для победы является отсутствие дисциплинарных нареканий», - рассказали в пресс-службе «Русского Угля».

Промежуточные итоги подводятся ежемесячно, а завершатся соревнования 31 декабря 2018, и тогда будут объявлены абсолютные победители в каждой номинации, которые получат главные призы – автомобили.

И пока, кстати, в числе лидеров – горняки Красноярского края!

В частности, экипаж электрического карьерного гусеничного экскаватора с объемом ковша до 5м3 включительно Переясловского разреза – ЭКГ 4,6б №5. Его бригадир Андрей Щербаков, который почти 20 лет работает в угольной отрасли, победитель конкурса «Лучший по профессии» среди машинистов ЭКГ разреза.

Андрей Щербаков

Андрей Щербаков

«Мы рады, что такие люди работают на нашем предприятии, и, оттачивая свое мастерство, они становятся профессионалами своего дела. Ими гордится не только разрез, но и их родные и близкие. Без надежного тыла, мало шансов достичь успехов в нелегком горняцком труде», - отметил начальник горного участка Переясловского разреза Александр Денискин.

НАША СПРАВКА

Семь разрезов компании «Русский Уголь» группы САФМАР Михаила Гуцериева работают в Амурской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Три разреза находятся в Красноярском крае: Саяно-Партизанский, Переясловский и Абанский. В этом году компания впервые объявила производственные соревнования, которые идут в разных группах: электрические, гидравлические, шагающие экскаваторы. Главный приз для каждой – автомобиль!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Терминал» по-русски: англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Новости 24
В Красноярском крае в массовом ДТП погиб водитель ВАЗ и пострадал ребенок
Под Красноярском серийных поджигателей дач приговорили к 3 годам колонии
В Красноярске неделю не могут найти родственников погибшей в ДТП пенсионерки
В Красноярске пьяный водитель устроил ДТП и сбежал, бросив пассажирку
В «Роевом ручье» у пары очковых пингвинов появился трогательный малыш
Аналитики оценили годовой заработок красноярских чиновников в квартирах
Конкурс эскизов памятника Хворостовскому продлен: семье певца не понравились проекты
В Канске упавшей с дивана женщине понадобилась помощь спасателей
Несколько домов сгорело за ночь в Ленинском районе Красноярска
Доходы бюджета Красноярска превысят миллиард рублей
В Красноярске в разгар учебы закрыли на ремонт школу
Возле торгового центра «Красноярье» появилась вместительная парковка
В Канске чиновница премировала родственницу на 250 %
В Красноярске строительная компания «Реставрация» объявила о банкротстве
В Красноярске безработный пригрозил сжечь кредитную контору за отказ помочь получить кредит
Опоздавшая на самолет в Таиланд семья из Ачинска высудила около 340 тысяч рублей
В Красноярске под видом спортивного клуба с размахом работало казино
В Канске работник похоронной фирмы украл у покойника 75 тысяч рублей
В Красноярске сиделку подозревают в убийстве женщины-инвалида
В Красноярске ищут специалистов для обследования недостроенной ветки метро за 2 миллиона рублей
Красноярских студентов зовут работать в «МакДональдс»
Главные осенние советы для людей старшего возраста
Житель Таймыра перевел мошеннику 600 тысяч рублей за снегоход «Ямаха»
В Красноярском крае за год вырос размер автокредитов: с чем это связано
В Красноярске для студентов СФУ запустят специальные автобусы
Хирурги Красноярского кардиоцентра научились устанавливать бесшовные клапаны на сердце
Красноярская мэрия уволила чиновника, разрешившего вырубить лиственницы в сквере на 9 Мая