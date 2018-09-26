Не устанавливаешь счетчик? Готовься платить больше!

СЕГОДНЯ 11:08 2018-09-26T12:11:32+03:00

Если жильцы имеют счетчик, но по каким-то причинам не передают показания, то в течение трех месяцев плату начисляют тоже по среднемесячному объему потребления

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Энергетики проводят коммунальный ликбез для читателей «Комсомолки». Напомним, в номере от 12 сентября мы обсудили, как определить свой тариф, от чего он зависит и что предпринять, чтобы его изменить. Сегодня продолжим тему и попытаемся разобраться, что такое норматив потребления и чем он отличается от социальной нормы.

Так что же такое норматив потребления?

Это количественный показатель объема потребления коммунального ресурса. Его используют при расчетах потребленной электрической энергии в случае отсутствия прибора учета, либо если собственник больше трех месяцев не передает показания.

От чего он зависит?

Норматив потребления зависит от типа строения, количества комнат в квартире, количества зарегистрированных жильцов, наличия стационарной электроплиты, электроотопительных и электронагревательных установок для снабжения горячей водой.

Норматив потребления на содержание общего имущества зависит от наличия лифта, а также установок, о которых шла речь выше.

Что касается частного сектора, здесь плюсуются нормативы на содержание, приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных.

К сведению: нормативы потребления утверждаются Правительством Красноярского края.

Как применяются нормативы?

При их использовании есть свои особенности:

- Если у жильца многоквартирного дома имеется техническая возможность для установки прибора учета, но счетчика нет, при начислении платы за электроэнергию к нормативам применяется повышающий коэффициент 1,5.

Если в квартире без счетчика никто временно не живет (уехали в отпуск, длительную командировку), придется платить по нормативу, несмотря на то, что электроэнергия не потреблялась. В дальнейшем перерасчет не производится.

- Если обнаружатся нарушения порядка подключения внутриквартирного оборудования (воровство электроэнергии, отсутствие пломбы на счетчике и прочее), и не будет данных о мощности этого оборудования, расчет производится по нормативу с применением повышающего коэффициента 10.

- Когда прибор учета сломан, то первые три месяца объем потребленной электроэнергии будет определяться исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по ранее переданным показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев. С четвертого месяца оплата производится по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 1,5.

Если жильцы имеют счетчик, но по каким-то причинам не передают показания, то в течение трех месяцев плату начисляют тоже по среднемесячному объему потребления. Начиная с четвертого месяца начинают применять нормативы, но без повышающего коэффициента.

Соцнорма потребления, что это такое?

Социальная норма – это объем потребления электроэнергии, за который платят по льготной цене. Она введена как мера защиты малообеспеченных потребителей.

Если у жильца нет финансовых проблем и он не хочет экономить электроэнергию, отказываться от использования энергоемких приборов, он наверняка каждый месяц превышает социальную норму. Тогда объем потребления сверх нее оплачивается по тарифу сверх социальной нормы.

Соцнорму определяет местный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для каждого субъекта РФ. В нашем крае это - Региональная энергетическая комиссия.

От чего зависит социальная норма?

Соцнорму потребления устанавливают на все домохозяйство (квартиру или частный дом) в целом. Ее размер зависит от количества зарегистрированных жителей. Если это одиноко проживающий человек, социальная норма - 110 кВт*ч.в месяц. Если два или больше, то 75 кВт*ч в месяц на каждого.

Для жильцов домов, оборудованных электроотопительными установками (в установленном порядке): с 15 сентября по 15 мая - 400 кВт*ч на домохозяйство в месяц, в другие периоды - 75 кВт*ч в месяц на каждого зарегистрированного.

Подчеркнем: электроотопительные установки в жилом помещении необходимо устанавливать исключительно официально. В Красноярскэнергосбыт нужно предоставить технический паспорт, содержащий сведения о наличии электроотопительных установок, либо технические условия, выданные сетевой организацией, с обязательным указанием мощности такого оборудования. Тут без вариантов.