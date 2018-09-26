Почему платежи жителей не всегда доходят до поставщиков тепла

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-26T12:17:43+03:00

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Холодный сентябрь диктует свои правила, и отопительный сезон в Красноярском крае начался чуть раньше обычного – 14 сентября. Между тем, не все жители региона получили тепло вовремя. Проблема – в многолетних долгах котельных перед энергетиками. Котельные не платят за свет и тепло, энергетики ограничивают им поставку ресурсов. А без электроэнергии уже сами котельные не могут своевременно подать тепло в дома, больницы и школы. Общая задолженность теплоснабжающих организаций края перед энергетиками сегодня составляет около 290 млн рублей.

Причем чаще всего такие котельные находятся в собственности у миниципалитетов, которые в свою очередь передают их в управление частным организациям. Недобросовестные «управленцы» копят долги, а администрация района не желает контролировать процесс управления собственным имуществом, - именно в этом, по мнению энергетиков, заключается причина сложившейся ситуации, заложниками которой в конечном счете становятся жители.

Справедливости ради, из всех районов края, на территории которых работает ПАО «Красноярскэнергосбыт» (а их 61), проблемы долгов перед энергетиками остро стоят лишь в нескольких. Задолженностью больше года могут «похвастаться» ресурсники Ачинского, Нижнеингашского, Рыбинского, Мотыгинского и – особенно – Канского районов.

- Проблема в том, что источник теплоснабжения находится в муниципальной собственности. В идеале муниципалитет должен передать его в управление добросовестной частной компании, которая будет выполнять обязательства перед поставщиками, а также перед бюджетом и налоговыми органами, - объясняет заместитель исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова. – Но по каким-то причинам эти организации своих обязательств не выполняют. Причем в большинстве случаев помимо долгов перед энергетиками, у них имеются серьезные нарушения договоров аренды и недоплаты по налогам.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Получается, что муниципалитет сдает свое имущество в управление непонятно кому и непонятно зачем. Но ведь если управляющий не совсем добросовестно распоряжается имуществом собственника, логично такого управляющего поменять, не так ли? Именно об этом пытаются договариваться энергетики с собственниками котельных – главами муниципалитетов.

- У глав районов есть обязательство, закрепленное в законодательстве, - обеспечивать ресурсоснабжение на территории. И основной посыл наших обращений к представителям власти таков: давайте вместе попробуем привести в чувство недобросовестного потребителя. Либо давайте искать муниципальному имуществу новую эксплуатирующую организацию, которая в свою очередь все обязательства будет выполнять, - говорит Юлия Смирнова. - Однако в проблемных регионах главы уклоняются от любого взаимодействия с энергетиками. В частности глава Канского района Александр Заруцкий считает, что договариваться с организацией, ответственной за имущество муниципалитета, о закрытии долгов он не обязан. На нашу официальную просьбу о поддержке и взаимодействии он ответил отказом. В официальном ответе главы территории указано: «Считаем, что руководству Канского межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» необходимо предпринимать реальные меры, предусмотренные законодательством, по взысканию с должников задолженности по оплате за поставленную электроэнергию, а не искать методы воздействия со стороны администрации Канского района». Между тем, именно в Канском районе сложилась одна из самых сложных ситуаций по краю. Общая задолженность теплоснабжающих организаций перед энергетиками на территории составляет более 13 миллионов рублей.

- У нас на территории три частных компании, которым передано в управление муниципальное имущество. Из года в год они не платят за электричество, а без него не могут выработать свой ресурс и поставлять его людям, - объясняет заместитель директора Канского межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» Светлана Алёхина. - Хотя при утверждении тарифов в региональной энергетической комиссии Красноярского края учитываются все затраты таких хозяйствующих субъектов, в том числе и расходы на электричество. В итоге деньги, которые заложены в тариф на оплату электроэнергии, до энергетиков не доходят. Мы, конечно, по решению суда обязаны возобновить теплоснабжающим организациям подачу электроэнергии, так как не можем оставить людей без тепла, но целесообразность работы с такими недобросовестными контрагентами – под вопросом.

Энергетики убеждены, что из этой патовой ситуации можно выйти только при поддержке глав муниципальных образований. Более того, повлиять на организацию, которая плохо выполняет их собственный заказ и недобросовестно управляет имуществом муниципалитета – прямая обязанность руководителей региона. И в тех районах, где такое взаимодействие происходит, как правило, проблем с началом отопительного сезона не возникает.

- Мы работаем, чтобы долгов перед энергетиками не было, и на протяжении ряда лет у нас это получается, - утверждает глава Новоселовского района Александр Гергарт. – В первую очередь потому, что наши теплоснабжающие организации максимально собирают дебиторскую задолженность с населения и социальных объектов. Раз в квартал организации отчитываются перед администрацией о финансовом состоянии. И если возникают какие-то сложности, то мы вмешиваемся в ситуацию. То есть мы ведем плотную работу на уровне руководителей этих организаций, где немаловажную роль играют и человеческие отношения. Сейчас таких ситуаций, когда какая-то теплоснабжающая организация должна энергетикам, у нас нет. Но когда много лет назад они возникали, мы подключали к решению вопроса административный ресурс, общались с руководством «Красноярскэнергосбыта» - и удавалось достичь соглашения, чтобы какое-то время к должникам не применялись никакие санкции. А мы за это время находили возможности погасить долги.

В районах, где взаимодействие происходит, проблем с началом отопительного сезона не возникаетФото: Мария ЛЕНЦ

Тем временем энергетики продолжают работу во всех проблемных регионах. Везде написаны обращения в прокуратуру, ведется претензионно-исковая работа, везде есть ограниченные объекты. Безусловно, подача ресурсов на эти объекты возобновится, жители зимой без тепла не останутся. Но так не может продолжаться вечно. Вся задолженность теплоснабжающих организаций перед энергетиками уже передана в суд.