Друзей много не бывает

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-26T12:02:30+03:00

Красноярская ГЭС (входит в En+ Group) совместно с детской эколого-биологической станцией организовала в Дивногорске экологический праздник «Друзья Енисея». Он был приурочен к экологической акции «360», которую с 2011 года проводит En+ Group.

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Главное - не победа, а участие

Финал бабьего лета в Красноярском крае был ознаменован замечательным семейным и веселым мероприятием, которое заставило многих взрослых и детей оторваться от решения бытовых вопросов и просмотра телевизора.

Детский щебет и исполнение речевок, распределение обязанностей и нарядная командная символика.

Несмотря на то, что многие члены команды – одноклассники и одногруппники из школ и детских садов, главной «ударной силой» стали мамы и папы. Какие-то из команд уже не первый год принимают участие в экологическом празднике, и, несмотря на то, что одержать победу пока не удавалось, не отчаиваются, и в погожее сентябрьское воскресенье вновь отправляются на набережную.

- В нашей команде четыре человека: я, супруг и двое наших детей – 13-летняя Настя и 10-летний Дима, - говорит Наталья Вебер, участница мероприятия. – Конечно, нам сложно конкурировать с командами, в которых участников больше, но мы не расстраиваемся, ведь главное иметь командный дух, а он у нас есть! Да и не победа главное, а участие! В этой акции мы принимаем участие уже третий год. Это очень интересно - и для детей, и для взрослых. У нас есть возможность отвлечься от дома и работы, а у детей – побегать вдоволь, подышать свежим воздухом. И, самое главное, - мы вместе с детьми делаем доброе дело для города.

На старт!

Малыши полны энтузиазма, примеряют перчатки, внимательно слушают инструктаж по технике безопасности, спорят, кто из них окажется самым быстрым, ловким и сообразительным.

Взрослые репетируют с детьми командные речевки, договариваются, как организовать работу команды так, чтобы сэкономить силы и первыми достичь финальной станции квеста.

Главной «ударной силой» команд-участниц стали мамы и папыФото: Анастасия ШАЙХОВА

В начале мероприятия – общее фото на память на фоне могучей реки. Участников так много, что они еле помещаются в объектив.C каждым годом их становится все больше, ведь дети всегда делятся своими впечатлениями от участия с друзьями, а те, в свою очередь, уговаривают мам и пап также принять участие в квесте. Если в прошлом году на акцию пришло 60 человек, то в этом больше 80.

Яркие фирменные кепки и футболки отличают волонтеров – это учащиеся Дивногорского техникума, которые расположились на станциях, чтобы заставить участников поломать голову над непростыми экологическими вопросами.

- Участники проходят самые разные станции, - рассказывает один из организаторов мероприятия, методист МБОУ ДО «Дивногорская эколого-биологическая станция» Екатерина Боровенко. – На одной им предстоит, например, рассказать, как переводится название реки Ионесси, в какое море впадает Енисей, какая самая крупная рыба обитает в нашей реке. На другой они вспоминают песни, в которых упоминаются названия рек. Задания станций несложные, но позволяют всем участникам команды лучше узнать о местности, в которой мы живем, о нашем Енисее.

Одна команда

Самое замечательное, что, помимо помощи, которую организаторы и участники оказывают природе, они могут вдоволь наобщаться. В суете будней, когда родители на работе, а дети в школе или детском саду, редко появляется возможность побыть вместе хотя бы один день, выполнить какую-то совместную работу. Малыши самоотверженно тащят мусор в уже переполненные пакеты. А ребята постарше пытаются подобрать что-то поэкзотичнее – автомобильные шины или даже запчасти двигателя - чего только не оставляют горожане на берегах Енисея.

По мере прохождения станций, ребята знакомятся между собой и уже непонятно, где соперник. Они уже даже не соревнуются, а становятся одной большой командой, которая выполняет общее дело – наводит порядок в доме, в котором живут ее участники.

В конечном итоге, даже неважно, кто победит. Все участники мероприятия получили галстуки и фартуки с символикой Красноярской ГЭС, замечательное настроение и заряд бодрости. Ну а самые отличившиеся – абонементы в современный кинотеатр, которыми можно воспользоваться до конца года.

За несколько часов было собрано около 100 мешков мусора, а также старые автомобильные шины и строительные отходы. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Первое место заняла команда 7 «Б» класса школы №2 им. Ю.А. Гагарина, на втором - команда семейного клуба «Узоры». Третьим призером стала сборная семейная команда детского сада №9. Организаторы уверены: в следующем году им понадобится еще больше перчаток и мусорных мешков, потому что друзей много не бывает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кузнецов, генеральный директор Красноярской ГЭС:

- En+ Group ведет целенаправленную работу по сохранению окружающей среды. Красноярская ГЭС, как часть компании, поддерживает эту политику. На протяжении многих лет мы вместе с нашим партнером - детской эколого-биологической станцией - проводим различные мероприятия для формирования экологической культуры дивногорцев, начиная с детского возраста, ведь именно в детстве закладываются основы воспитания. Если с этого возраста дети будут бережно относиться к природе, беречь ресурсы, не загрязнять воду и землю, то есть надежда, что будущие поколения будут жить под чистым небом и на чистой земле.

За несколько часов было собрано около 100 мешков мусораФото: Анастасия ШАЙХОВА

НАША СПРАВКА

Проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Мероприятия под этим брендом реализуются компанией в различных формах, начиная с 2011 года. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты. Проект «360» – прямое продолжение Всероссийского волонтерского экологического экомарафона En+ Group «360 минут», в свою очередь, развившего акцию «360 минут ради Байкала».

За время реализации проекта (2011-2018 годы) эковолонтерами стали около 144 000 человек. С их помощью было убрано и утилизировано около 4500 т мусора в различных регионах РФ. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.