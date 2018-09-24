Мужчина, счастливец, живет в Красноярске. Организаторы лотереи нашли человека, выигравшего 135 миллионов

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-24T10:56:23+03:00

Как говорят представители организатора лотереи, совсем скоро этот человек должен приехать в главный офис на подписание необходимых бумаг. Фото: Мария ЛЕНЦ

В скором времени новоявленный миллионер должен поехать на оформление документов на выигрыш

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Пока что об этом человеке известно совсем немного. Это мужчина, живет в Красноярске. Ну, и, что он, несомненно, счастливчик. Шутка ли – ему удалось выиграть в лотерею 135 000 000 рублей!

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, судьбоносный для одного нашего земляка розыгрыш прошел 17 сентября. Красноярец угадал ВСЕ семь чисел выигрышной комбинации и стал обладателем огромной суммы.

Как говорят представители организатора лотереи, совсем скоро этот человек должен приехать в главный офис на подписание необходимых бумаг. Вместе с оформлением выигрыша мужчина должен дать (или не дать) согласие на то, чтобы пресс-служба государственных лотерей озвучила журналистам имя счастливчика.

Кстати, в апреле воронежская пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов рублей. И вот она озвучивать свое имя разрешила. Надо сказать, это достаточно редкий случай, когда обладатель большой суммы денег не побоялся «светиться».