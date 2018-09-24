СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-24T07:10:25+03:00

В ведомстве проанализировали тарифы на услуги ЖКХ в регионе в августе нынешнего года и сравнили их с ценами на те же услуги в декабре прошлого года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше всего выросла стоимость электроэнергии в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления

Изменить размер текста: A A

За 2018 год в Красноярском крае на 4% подорожали коммунальные услуги. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Красноярскстата.

В ведомстве проанализировали тарифы на услуги ЖКХ в регионе в августе нынешнего года и сравнили их с ценами на те же услуги в декабре прошлого года.

Согласно статистическим данным, больше всего выросла стоимость электроэнергии в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления и с электроплитами за минимальный объем потребления.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя стоимость услуг ЖКХ в Красноярском крае в августе 2018 года (по сравнению с декабрем-2017, по данным Красноярскстата, в рублях):

- Отопление, Гкал - 1501,83 (+3,7%);

- Холодная вода, м3 – 28,19 (+4,6%);

- Водоотведение, м3 - 22,53 (+4,7%);

- Горячая вода, м3 – 118,67 (+3,6%);

- Газ, месяц с человека - 226,15 (+3,4%);

- Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт ч – 248 (+4,6%);

- Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт ч – 396 (+4,8%);

- Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт ч – 174 (+4,8%);

- Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт ч – 267,92 (+4,6%).