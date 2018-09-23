2018-09-23T04:31:52+03:00
Общество

Предстоящая неделя в Красноярске будет дождливой и прохладной

Снова потеплеет лишь к выходным
Ольга КОСТИНА
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Синоптики прогнозируют похолодание и дождиСиноптики прогнозируют похолодание и дождиФото: Мария ЛЕНЦ
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Новая рабочая неделя в Красноярске начнется с дождей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в красноярском Гидрометцентре.

В понедельник, 24 сентября, в краевом центре днем ожидается до +18 градусов, переменная облачность и дождь. Ночью тоже осадки и до +8 градусов. Во вторник, 25 сентября, в светлое время суток до +14 градусов. Пасмурно, будет идти дождь. Подобную погоду синоптики прогнозируют и в среду, 26 сентября. В ночное время до +7 градусов, ливень. В четверг немного потеплеет. 27 сентября днем ожидается до +16 градусов, дождь.

А вот в пятницу, 28 сентября, из-за облаков снова покажется солнышко, осадки прекратятся. В светлое время суток до +18 градусов. В субботу, 29 сентября, похолодает до +15 градусов. Но будет солнечно и без осадков.

Одевайтесь по погоде и не забудьте перед выходом из дома захватить с собой зонтик. Мало ли что…

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