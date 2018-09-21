Второй тур выборов главы Хакасии 23 сентября 2018 года: ответы на самые актуальные вопросы

СЕГОДНЯ 09:41 2018-09-21T09:37:47+03:00

«Комсомолка» обратилась в избирком республики с самыми часто задаваемыми вопросами по поводу выборов

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Второй тур выборов главы Хакасии состоится уже в ближайшее воскресенье, 23 сентября. Жителям Хакасии предстоит определиться, кого они видят на посту руководителя региона – Виктора Зимина, кандидата от Единой России, который руководил республикой с 2009 года, или Валентина Коновалова, молодого оппозиционного политика из рядов КПРФ. Выбор непросто, а для Хакасии, можно сказать, судьбоносный.

«Комсомолка» обратилась в избирком Хакасии с самыми часто задаваемыми вопросами по поводу выборов.

Сколько участков открыто в Хакасии?

В Хакасии 388 участков, из них 3 находятся в местах временного пребывания людей: ресбольница и следственный изолятор - в Абакане, межрайонная больница - в Саяногорске.

Когда можно прийти на участок и проголосовать?

Избирательные участки откроются 23 сентября ровно в 08.00 утра и будут работать до 20.00 вечера. В Черногорске два участка откроются в 06.00, на два часа раньше положенного - это сделано для удобства сотрудников угольных разрезов «Степной» и «Черногорский».

Что делать, если в день голосования избиратель находится не по месту регистрации?

На выборах главы Хакасии в этом году впервые не применяются открепительные удостоверения. Вместо них введен порядок «Мобильный избиратель». Система позволяет подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, но при соблюдении двух условий: у избирателя должна быть постоянная прописка в Хакасии; прикрепиться он может только к участку, находящемуся в пределах республики.

Есть и нюансы, которые связаны именно со вторым туром выборов. Если избиратель подал такое заявление в период с 25 июля по 5 сентября, он числится в списках избирателей участка, к которому он прикреплялся. Чтобы сменить участок, до 14.00 22 сентября надо оформить спецзаявление. Делается это только в участковой комиссии по месту прописки! Касается такое требование и тех, у кого впервые возникла потребность проголосовать по месту нахождения.

Можно ли во втором туре выборов проголосовать досрочно?

К сожалению, для республиканских выборов досрочного голосования не предусмотрено законодательством.

Как быть, если избиратель не нашел фамилии в списке?

Такие случаи бывают крайне редко и, как правило, по причине смены адреса места жительства незадолго до дня голосования. Поэтому избирком настоятельно рекомендует избирателям заранее прийти на участок и проверить свои данные в списке избирателей.

Если все же такая ситуация возникла, то не стоит волноваться. Главное, чтобы у избирателя в паспорте была прописка в границах данного избирательного участка. Члены комиссии помогут ему написать заявление и его включат в дополнительный список.

Или нашел фамилию человека, которого нет в живых?

К сожалению, и такие случаи иногда встречаются. Но тут нет никакого злого умысла со стороны комиссий. Списки избирателей формируются на основании данных, поступающих из разных структур. Например, информация об умерших гражданах предоставляется органами ЗАГС главам городов и районов, а они передают ее в избирательные комиссии. На основании этих данных избирком и исключает человека из списков. Бывает так, что человек уехал за пределы республики, там умер и похоронен, а в ЗАГС информация еще не поступила. Вот и остается он в списках.

Если такая ситуация произошла, то надо написать заявление и приложить копию свидетельства о смерти.

В каком случае можно вызвать на дом членов избирательной комиссии?

Проголосовать дома могут избиратели, которые по причине инвалидности или из-за проблем со здоровьем не могут самостоятельно прийти на избирательный участок. Чтобы члены УИК приехали на дом, достаточно самому или через знакомых, родственников или соседей передать в свою участковую комиссию просьбу о предоставлении возможности проголосовать вне помещения. Это можно сделать по телефону или обратившись в УИК. Такие граждане включаются в специальный реестр и к ним в день выборов обязательно приедут.

Такие обращения принимаются с 16 до 20 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные. В день голосования 23 сентября обращения принимаются до 14 часов.

Как осуществляется видеонаблюдение?

Видеонаблюдение планируется в офлайн режиме, то есть без трансляции в сети Интернет.

Какова численность избирателей (в Хакасии, в Абакане)?

На окончание единого дня голосования 9 сентября в списки избирателей было включено более 381 000 человек. Из них более 129 000 - в Абакане. Сейчас комиссии продолжают работу по уточнению списков, так что на 23 сентября число избирателей может измениться.

Есть ли какие-то нюансы в организации голосования во втором туре?

Главная особенность второго тура - это то, что для победы кандидату достаточно простого большинства голосов. Во всем остальном процедура голосования ничем отличаться не будет.

КОНКРЕТНО

К выборам в Хакасии, по данным республиканской ЦИК, все готово. Напечатано 370 000 бюллетеней. Подготовлены все помещения для голосования. На 39 участках в Абакане будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017 - это на 20 участков больше, чем было 9 сентября.