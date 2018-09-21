Какие льготы сохранил краевой парламент красноярцам предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 04:23 2018-09-21T04:58:04+03:00

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На прошедшей на этой неделе сессии депутаты краевого Законодательного собрания приняли практически единодушно один важный закон – они сохранили все социальные гарантии жителям края, которые в следующем году будут уходить на пенсию по-новому. Сейчас мужчины выходят на заслуженный отдых в 60 лет, женщины в 55. А будут (если ничего не изменится), в 65 и 63 года соответственно.

Так вот, согласно решению краевых парламентариев, весь список льгот и компенсаций останется в прежнем возрастном режиме, несмотря на то, что уходить на пенсию люди станут позже.

Спикер Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов прокомментировал такое решение:

- Раньше на такие меры поддержки могли претендовать люди, вышедшие на заслуженный отдых, но мы понимаем, что в недалекой перспективе возможны изменения пенсионного возраста на федеральном уровне. Какие бы изменения ни происходили в федеральном законодательстве в части пенсионного возраста, женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно, будут обеспечены льготами. Да, у нас была дискуссия – у кого-то были вопросы, кто-то прислушался к доводам разработчиков законопроектов, но в конечном счете депутаты проголосовали практически единогласно.

В министерстве социальной политики Красноярского края рассказали, какие меры социальной поддержки предоставляются сейчас и будут предоставляться с 1 января 2019 года при достижении возраста мужчинами 60 лет, женщинами – 55 лет.

В настоящее время это:

- ежемесячная денежная выплата (ее размер ежегодно индексируется);

- льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте (50-процентная скидка на электричку, предоставляется она только в дачный сезон – с 1 мая и до конца сентября);

- льготный проезд в городском транспорте по социальной карте;

- льготное лекарственное обеспечение (50-процентная скидка на приобретение по рецепту врача).

Указанные меры социальной поддержки финансируются из краевого бюджета.