2018-09-22T11:02:58+03:00
Политика

«Я ухожу, чтобы не допустить раскола»: Виктор Зимин объяснил, почему снял кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии

Зимин заявил, что «оказался в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти» [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба правительства ХакасииФото: пресс-служба правительства Хакасии
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Виктор Зимин объяснил, почему снял кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии. Сегодня на официальной странице политика в Фейсбуке появилось его видеообращение к житерям республики. Напомним, 21 сентября, около 22.30 по местному времени, в ЦИК Хакасии поступило заявление от Зимина о самоотводе. Этому предшествовало поражение в первом туре выборов, который прошел 9 сентября, в единый день голосования. Кандидат от Единой России набрал 32,4 процента голосов избирателей, уступив представителю КПРФ Валентину Коновалову (44,8 процентов). Теперь второй тур выборов пройдет 7 октября. В нем примут участие Валентин Коновалов и кандидат, занявший в первом туре третье место, - это лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин с 11,2 процента голосов.

Виктор Зимин объяснил свой самоотвод.Видео: соцсети

Свой шаг Зимин пояснил тем, что не хочет раскола в родной республике.

- Последнее время я работал под тяжелейшим давлением: на республику и на меня были обрушены потоки критики. Я не жалуюсь, я сильный человек, я политик и понимал, с чем это связано, - сказал Зимин. - Но я оказался в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства. И я понимаю это решение, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике. Я не держусь за власть, но прошу: не надо это принимать, что я не дорожил той должностью или нашей с вами родиной. Моя работа в течение всех этих 9 лет была честна и направлена сначала на то, чтобы удержать экономику республики от катастрофического падения, вывести ее из-под ударов финансовых кризисов, и начать строить, создавать новые инфраструктурные проекты, которые будете развивать вы, мои дорогие земляки. Если я буду вам нужен, если мой опыт будет востребован, знайте, - я всегда рядом. Но сейчас я не могу обмануть вас и ваши ожидания, особенно те, которые возникли у вас в следствии ничем не подкрепленных обещаний моих политических оппонентов. Я принял решение: я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии, в моем родном доме. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики.

Добавим, что второй тур выборов в Хакасии состоится 7 октября. В нем будут участвовать Валентин Коновалов и Андрей Филягин, в первом туре набравшие соответственно 44,81 % и 11,23% голосов от общего количества пришедших на избирательные участки жителей Хакасии.

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