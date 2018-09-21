Александр Усс: «Я красноярец, это многое для меня объясняет и очень ко многому меня обязывает»

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-21T10:06:09+03:00

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Напомним, в гонку за губернаторское кресло включились три кандидата - Егор Бондаренко (23,3%), Александр Лымпио (12,3%) и спикер краевого парламента Александр Усс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/669829" frameborder="0"></iframe> Инаугурация губернатора Красноярского края.

Во время инаугурации на сцене БКЗ выступил председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин:

Алексей Подушкин, председатель краевой избирательной комиссии. Фото: филиал ООО "Национальный спортивный телеканал" (МАТЧ-ТВ) в Красноярске

- На основании протокола избирательной комиссии Красноярского края от 12 сентября 2018 года о результатах выбора губернатора Красноярского края, решила: признать выборы губернатора края состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Краснянского края Усса Александра Викторовича.

Сергей Меняйло, полпред президента в СФО. Фото: филиал ООО "Национальный спортивный телеканал" (МАТЧ-ТВ) в Красноярске

При вступлении в должность новый губернатор принес присягу, что было сопровождено исполнением гимна страны. Со вступлением в должность Александра Усса поздравил полпред президента в СФО Сергей Меняйло:

- Только все вместе мы сможем решить те проблемы, которые сегодня есть в крае – сказал федеральный чиновник.

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания. Фото: филиал ООО "Национальный спортивный телеканал" (МАТЧ-ТВ) в Красноярске

Кроме этого в церемонии приняли участие Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края и митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон, а также почетрный гражданин Красноярского края и заслуженный врач РФ Валентина Красовская.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон. Фото: филиал ООО "Национальный спортивный телеканал" (МАТЧ-ТВ) в Красноярске

- Большое спасибо за те добрые напутственные слова, которые сейчас прозвучали из этого микрофона, - сказал в заключительном слове новый губернатор. – Многие руководители края стали символами своего времени. Я красноярец, я родился на этой земле. Это многое для меня объясняет и очень ко многому меня обязывает.