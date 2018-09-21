Из-за ремонта на Копылова на месяц меняется схема движения

СЕГОДНЯ 08:42 2018-09-21T08:45:11+03:00

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Дорожный ремонт и его последствия – вечная тема, которую обсуждают в Красноярске. Тем более нас в очередной раз призвали запастись терпением. Ведь в Октябрьском районе все еще продолжают обновлять улицу Копылова. И потому снова меняют схему движения. На целый месяц и даже больше – с десяти вечера 21 сентября до полуночи 31 октября. Причина – перекрытие движения по улице Красной Армии (на участке от Киренского до Волочаевской).

- Со стороны Октябрьского района в направлении ЖД района автобусы будут двигаться по Киренского – Копылова с выездом через Кецховели на улицу Красной Армии. А далее по привычным схемам.

- Из-за введения одностороннего движения по Кецховели (от Копылова до Новосибирской) станет другой схема маршрута автобуса № 85. Со стороны Октябрьского к ЖД району: Высотная – Свободный – Кецховели – Новосибирская – Киренского – Копылова – Кецховели - Красной Армии… Временная остановка будет организована у дома № 57 на Копылова. В обратную сторону схемы движения не изменятся.

- Троллейбусы № 4 и 13 по-прежнему «ходят» по временному маршруту (туда и обратно): ЖД вокзал - Красная площадь – Робеспьера – Маерчака – Калинина – Тотмина – Высотная – Свободный – Маерчака – Профсоюзов – ЖД вокзал. Троллейбус № 15 на время дорожно-строительных работ отменен.

И еще: на проспекте Свободном в Красноярске закроют поворот налево. Речь идет о повороте на Высотную, Годенко (при движении со стороны Телевизорной). Таким образом собираются разгрузить перекресток.

Последнее: обещают поменять схему на перекрестке Корнетова - Вавилова. Здесь будет дополнительная полоса, чтобы выделить еще две для поворота налево со стороны Волгоградской в сторону Вавилова.

Так себе выделенка

Выделенка в Красноярске тоже дело тонкое. Где-то она будет «обслуживать» только один автобус, а где-то… На остановке «Улица Кравченко» (в Октябрьском районе) полоса для общественного транспорта идет-идет себе и утыкается прямо в тротуар.

Выделенная полоса на улице ГоденкоФото: Мария ЛЕНЦ

- А еще точнее, в загадочный «остров», неизвестно для чего наплывающий на дорогу, - эту картину заметил на днях фотокорреспондент «Комсомольской правды». – То есть автобус должен зайти в карман, минуя препятствие. В итоге на свою выделенную полосу он даже не заезжает, газует рядом, по второй. Действительно зачем? Ведь чтобы попасть на остановку, ему так или иначе придется выскочить на соседнюю полосу или подождать, пока его пропустят.

Поясним: речь идет о выделенке на улице Годенко (а именно о 173-метровом отрезке от Свободного до Кравченко). Такие дела…