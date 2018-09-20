2018-09-20T12:44:59+03:00
Общество

Состав городского парламента сформирован, народные избранники получили мандаты

Кто есть кто, а также: помощники, зарплата, льготы - что положено депутатам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Городской Совет ждет своих депутатовГородской Совет ждет своих депутатовФото: Мария ЛЕНЦ
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Выборы нового состава городского Совета позади. Избирательная комиссия утвердила результаты и 19 сентября – через 10 дней после единого дня голосования – выдала вновь избранным депутатам новенькие мандаты. В ближайшие 5 лет именно они будут принимать многие важные решения в жизни города.

Согласно уставу Горсовета, места в нем формируются по принципу 50 на 50: 18 – по одномандатным округам и 18 – по партийным спискам. Однако нынешний Совет начнет свою работу в количестве 35 человек. Одного члена команды уже не досчитались, потому что избиратели округа № 4 большинством голосов высказались против всех кандидатов.

Список депутатов Красноярского городского Совета по одномандатным избирательным округам:

№ 1 - Виталий Бондарев (самовыдвиженец, примкнувший позже к ЛДПР)

№ 2 – Елена Курамшина («Единая Россия»)

№ 3 – Сергей Иванов («Единая Россия»)

№ 5 – Константин Сенченко («Справедливая Россия»)

№ 6 – Олег Бубновский («Единая Россия»)

№ 7 – Андрей Козиков («Единая Россия»)

№ 8 – Геннадий Клепиков («Единая Россия»)

№ 9 – Игорь Гринёв (КПРФ)

№ 10 – Денис Степанов (ЛДПР)

№ 11 – Вячеслав Дюков («Единая Россия»)

№ 12 – Марина Малышева («Единая Россия»)

№ 13 – Елена Южакова («Единая Россия»)

№ 14 – Андрей Модестов («Единая Россия»)

№ 15 – Людмила Попова («Единая Россия»)

№ 16 – Александр Дроздов («Единая Россия»)

№ 17 – Роман Рыбаков (ЛДПР)

№ 18 – Ирина Иванова (ЛДПР).

Список депутатов Красноярского городского Совета, по единому общетерриториальному избирательному округу

ЛДПР

1. Роман Крастелев

2. Семен Сендерский

3. Олег Панченко

4. Александр Левый

5. Наталья Мельникова

6. Дмитрий Кондратьев

7. Захар Енджиевский

«Единая Россия»:

1. Наталия Фирюлина

2. Оксана Ларионова

3. Наталья Каптелинина

4. Талех Сади оглы Махмудов

5. Дмитрий Власов

6. Павел Павелко

КПРФ

1. Александр Амосов

2. Иван Азаренко

3. Игорь Сорокин

«Справедливая Россия»

1. Самед Юсубов

«Российская экологическая партия «Зелёные»:

1. Сергей Шахматов

Срок действия мандатов – до 2023 года.

Что полагается народным

Что полагается народным депутатам? Многие, возможно, удивятся, но – ничего. Зарплаты – нет, бесплатного проезда в общественном транспорте – нет. Компенсации – нет. Даже помощники депутатов работают на общественных началах. Никаких вам премий, командировочных и прочих доплат. Зарплату получают только председатель и его заместитель.

Некоторое время назад депутатам купили новые планшеты. Когда эта новость просочилась в народ, то вызвала бурную полемику. По словам руководителя пресс-службы Горсовета Алексея Федореева, они относятся к техническим средствам обеспечения работы депутатов. Как ручки, как блокноты, как бумага для распечатки различных документов.

А еще поднимался вопрос о компенсации депутатам за пропуск работы во время сессий и на бензин. Что-то около 17 тысяч рублей в год. Но прокуратура опротестовала такую идею. Так что бесплатно – во имя идеи и ради жителей Красноярска.

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