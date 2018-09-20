2018-09-20T04:36:52+03:00
Общество

В Красноярск пришли первые утренние заморозки

С ними столкнулись жители окраинных улиц
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск пришли первые утренние заморозкиВ Красноярск пришли первые утренние заморозкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск пришли первые утренние заморозки. Жители окраинных улиц города, которые сегодня на рассвете по привычке вышли на утреннюю прогулку и вывели своих питомцев, обнаружили на траве и кустарниках белоснежную хрупкую изморозь. Получили новые ощущения. Так бывает всегда, в каждом сентябре, когда воспоминания о жарком лете еще ярки, а осень уже навязывает нам свою действительность. С деревьев еще не облетели листья, многие наполовину стоят зелеными, но сентябрь им уже: получите вам весточку от зимы.

А что говорят синоптики на ближайшие дни? По прогнозам специалистов Гидрометцентра этой ночью температура воздуха зимой составила до +2 градусов. Поскольку в пределах города всегда немного теплее из-за прогревшегося днем стекла и бетона, то неудивительно, что первыми с ночными заморозками столкнулись те, кто живет на окраинах.

Днем сегодня, 20 сентября, воздух прогреется до +15 градусов. И, начиная с завтрашней пятницы будет немного повышаться:

- 21 сентября будет +16,

- 22 сентября, в субботу + 17,

- в воскресенье, понедельник и вторник + 18 градусов днем.

Ночные температуры составят не более +7 градусов. Небольшие осадки прогнозируются с воскресенья 23 сентября.

Питомцы пока не поняли, нравятся ли им такие перемены в погоде Фото: Мария ЛЕНЦ

Питомцы пока не поняли, нравятся ли им такие перемены в погодеФото: Мария ЛЕНЦ

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