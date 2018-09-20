Команда Красноярского цементного завода стала серебряным призером XI спартакиады холдинга «Сибирский цемент»

20 Сент. 15:12 2018-09-21T09:00:54+03:00

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Сборная ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») стала призером XI спартакиады компании «Сибирский цемент». По итогам соревнований, проходивших в начале сентября на базе отдыха «Ангара» (Иркутская область), команда завода впервые за историю проведения корпоративных спартакиад заняла второе место.

За золотой кубок спартакиады в этом году боролись девять коллективов: конкуренцию сборным, представляющим предприятия холдинга, составили работники АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент» (общества, одним из акционеров которых является группа АО «ХК «Сибцем»). В общей сложности мероприятие объединило более 230 человек – спортсменов, болельщиков, организаторов.

На торжественной церемонии открытия спартакиады участников поприветствовали руководители управляющей компании и предприятий «Сибирского цемента». Старт состязаниям дал исполнительный вице-президент АО «ХК «Сибцем» Сергей Шепталин. «В истории наших соревнований начинается новый этап. Позади – десять ярких турниров, каждый из которых запомнился чем-то особенным, впереди – второе десятилетие, новые старты и финиши, разочарования и победы, – подчеркнул Сергей Владимирович. – Помимо восьми больших сборных участие в спартакиаде-2018 принимает мини-команда «Горной компании». В коллективе предприятия меньше 50 человек, но это не имеет значения: спортивное движение «Сибцема» не признает границ и принимает всех желающих – независимо от возраста, должности, места работы. Это здорово, так как спорт делает нас сильнее и лучше, дисциплинирует, учит добиваться поставленных целей. А данные качества полезны на любом предприятии и в каждой профессии».

Фото: предоставлено ООО «Красноярский цемент»

В течение четырех дней на площадках базы отдыха проводились турниры по командным и индивидуальным дисциплинам. Цементники определили лучших в состязаниях по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, армрестлингу, дартсу, плаванию. Впервые было организовано первенство по кроссфиту – испытание для самых сильных и выносливых. Вне зачета состоялись зрелищный конкурс чирлидеров и спортивная игра «Бампербол». На всех состязаниях работала бригада профессиональных судей.

«Наша волейбольная команда смогла в третий раз подряд выиграть золото спартакиады цементников. Если в предыдущие два года мы оставались «темной лошадкой», то теперь отстоять звание лучших было непросто – сильные соперники настроились на серьезную борьбу. Однако нам удалось усилить свою сборную, в ее состав вошли новые участники, среди них – управляющий директор завода Владимир Афанасин. Постоянные тренировки, сыгранность и стремление стать первыми – все это помогло победить», – рассказал волейболист, капитан сборной завода, директор по транспорту и логистике ООО «Красноярский цемент» Данила Ботвинин.

Впервые за всю историю спартакиады холдинга красцемовец одержал верх в чемпионате по настольному теннису. Константин Васин, работник цеха «Автотранспортный», стал героем команды, своим успехом открыв череду побед и высоких результатов. Представители завода в напряженной борьбе завоевали серебро турнира по стритболу, уступив соперникам в заключительной игре всего три очка. Впервые в состязаниях по мини-футболу выиграли бронзовые медали. Со значимыми результатами красцемовцы выступили в плавании, завоевав третье место среди мужчин и четвертое в женских заплывах. Важные очки в общую «серебряную» копилку сборной добавили участники по армреслингу, кроссфиту и дартсу. А девушки-чирлидеры подготовили блестящее выступление, его высоко оценило независимое жюри конкурса - красноярки впервые взошли на высшую ступень пьедестала почета.

Фото: предоставлено ООО «Красноярский цемент»

По итогам всех соревнований сборная «Красноярского цемента» оказалась на второй ступени пьедестала почета, пропустив вперед лишь команду «Топкинского цемента». Замкнули тройку лучших работники АО «Ангарскцемент», не уступавшие соперникам лидерства с 2014 года. На церемонии закрытия спартакиады призерам были вручены кубки, медали, дипломы и памятные подарки.

«Впервые за восемь лет красноярские цементники вновь вошли в тройку лидеров спартакиады холдинга «Сибирский цемент». Мы сформировали сильную команду, каждый участник которой чувствовал поддержку коллег. В дальнейшем это поможет не только улучшать спортивные результаты, но и более оперативно и слаженно решать производственные задачи», – уверен управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

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