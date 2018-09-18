«Нам шампанского, икорочки и абонемент в фитнес-центр»: в Хакасии предприниматели оплачивали банкет лже-начальника ГИБДД

СЕГОДНЯ 08:37 2018-09-18T08:57:13+03:00

«Нам шампанского, икорочки и абонемент в фитнес-центр»: в Хакасии мошенники пытались «развести» предпринимателя от имени начальника ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

И узнавали об этом, только когда встречались с настоящим ГИБДДшником

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- Алло, это директор фитнес-центра «Ромашка»* (название вымышленное). Это говорит начальник ГИБДД Абакана.

Молодой предприниматель напрягся, услышав в телефоне должность собеседника. Вроде ничего не нарушал. За что ему, скромной персоне, такая честь?

А мужчина на том конце продолжал:

- У нас в ведомстве начинается мероприятие – большое награждение сотрудников-отличников службы. Хочу поощрить их абонементами в ваш фитнес-центр. Сами понимаете: в здоровом теле – здоровый дух. Нужно 25 абонементов. Есть в наличии?

- Конечно, есть, - обрадовался предприниматель.

- Ну, тогда привезите к нам. Адрес знаете? Мой бухгалтер здесь, на месте, отдаст деньги за абонементы.

Владелец «Ромашки» прихватил абонементы, на машину – и вот он уже мчится в управление ГИБДД. На полпути снова звонок – от того же самого высокого полицейского чина:

- У нас тут аврал, не успеваем на столы накрыть. Будьте другом, заскочите в магазин по дороге, купите икорочки, шампанское, ну вы сами знаете, что для фуршета нужно. И да, сейчас отправлю номер телефона, положите на него денег. Деньги за все отдадим, клянусь, как только приедете сюда.

Директор фитнес-центра заруливает в супермаркет, берет шампанское, деликатесов. Одним словом, основательно затаривается. Денег, правда, на номер телефона не закинул – забыл в спешке.

Приезжает по адресу, заходит в управление ГИБДД и...

Начальник республиканской госавтоинспекции и сам удивился такому. Это же надо – мошенники воспользовались его именем, чтобы обмануть предпринимателя. К счастью для последнего, он потратился не так сильно. Деньги ведь мошенникам не отправлял, а шампанское придется пить самому – отпраздновать, что так легко отделался.

В пресс-службе хакасской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск эту историю прокомментировали: состава преступления нет, есть только попытка обмана. Но проверку по этому факту проведут, наверняка лже-начальник не угомонится и захочет повторить попытку. К тому же, история может быть не единичной, да и наверняка, - не каждый обращается в полицию, и вообще признается, что был так легко обманут.