Еще около 20 улиц Красноярска снабдят выделенными полосами

СЕГОДНЯ 07:06 2018-09-19T07:09:09+03:00

Весь мир идет по этому пути, не только город Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

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- Ну, здравствуй, кошмар для автомобилистов! В пробках просто задохнемся, - так соцсети встретили известие о появлении выделенных полос еще на 16 улицах (и мостах) Красноярска.

Напомним, в первый раз их сделали в прошлом году – на Партизана Железняка. Предсказать реакцию автомобилистов было несложно – буря негодования. Хотя возмущение понять (и даже разделить) можно. «Чтобы заехать в собственный двор, приходится поворачивать на выделенку!» - рассказывали люди. – В итоге получаем штрафы». Потом часть такой полосы у медакадемии убрали.

А теперь вот их будет гораздо больше, готовимся. Новые выделенки до конца октября введут:

- на Копылова (участок от Боготольского переулка до Кецховели)

- Красной Армии (до Копыловского моста)

- Профсоюзов (от Ленина до Маркса)

- Авиаторов (от 9 Мая до Октябрьского моста)

- 9 Мая (от Шахтеров до Шумяцкого)

- Тотмина (от Карбышева до Юшкова)

- Шахтеров (от Степана Разина до 9 Мая)

- Игарская (от Сурикова до Степана Разина)

- проспект Свободный (от Лесопарковой до Биатлонной)

- Матросова (от Предмостной площади до Семафорной)

- Годенко (от Свободного до Кравченко - в сторону центра)

- на Коммунальном мосту

А на путепроводе в районе Бугача, Калинина, Октябрьском и Николаевском мостах они уже есть, нанесена разметка и выставлены знаки.

На улице Годенко выделенка будет упираться в тротуарФото: Мария ЛЕНЦ

- Универсиада впереди, так что выделенка на Свободном нужна, там как раз спортивные объекты. А на Калинина, скажем, или на Коммунальном мосту она зачем? – недоумевают люди. - По Калинина ездит два маршрута, а движение на мосту вообще может парализовать!

Спрашивали – отвечаем.

- Красноярск развивается, и мы пытаемся перенять опыт других городов, - пояснила пресс-секретарь МКУ «УДИБ» Олеся Кочерова. – Массово вводятся выделенки для того, чтобы общественный транспорт максимально быстро двигался по городу, поскольку альтернативного способа передвижения у нас нет. Да, есть мосты, где ходит один маршрут. Но это сейчас, а город у нас развивающийся, он активно заселяется, появляются новые районы. Через несколько лет будет другое движение, станет больше автобусов. Поэтому мы ввели выделенные полосы заблаговременно. К тому же они дисциплинируют водителей, заставляют не превышать скорость, относиться друг к другу более уважительно на дороге. Подчеркнем: выделенные полосы вводятся. Но мы будем мониторить ситуацию, наблюдать, как они будут работать. Там, где выделенки себя покажут с плохой стороны, возможно, они будут убраны. Мы будем смотреть, как они приживутся, как примут их горожане. Главное, чтобы люди не молчали, если есть замечания или предложения, обращались в департамент транспорта или УДИБ.

МНЕНИЕ

АВТОБУСАМ БЕЗ ВЫДЕЛЕНКИ НИКАК?

Николай Патрин, заместитель директора автобазы «Турист»:

- Для пассажирского транспорта на сегодняшний день – это беда и выручка. Помощь очень хорошая. За счет выделенных полос увеличивается скорость продвижения по маршрутам. Тем самым получается, что собираемость выше. Надо понимать: чем больше скорость, тем больше выполняется рейсов. Для пассажиров это очень удобно.

А почему водители выезжают на общую полосу? Причина – заторы впереди. Либо нарушение графика движения. Водитель обязан его соблюдать. Поэтому он вынужден выходить на общую полосу и обгонять.

Автомобилисты должны пересаживаться в общественный транспорт. Приоритет должен быть у него, потому что это социально значимый момент. Один автобус везет сто человек, а сколько везет машина? Если мы поставим автобусы в пробки, будет еще хуже.

Весь мир идет по этому пути, не только город Красноярск. Европейские страны специально выделяют полосы. Потому что львиная доля людей пользуется общественным транспортом. И время доставки их до места должно быть минимальным.

ВРЕЗКА

«ЗА» или «ПРОТИВ»?

Недавно возникновение новых выделенок обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Красноярске (на 107.1 FM). Мы задали вопрос: «Вы за или против?». И получили в ответ вал звонков.

Ведущий:

- Создается впечатление, что рано или поздно выделенка покроет всю дорожную сеть Красноярска. А в Москве, Питере выделенка прижилась давно. Все привыкли, что она только для автобусов. И штрафы там куда более внушительные, чем у нас. В крае штраф - это полторы тысячи рублей, в Москве порядка пяти. Итак, нужна ли нам выделенка?

Слушатель Алексей:

- Сеть выделенных полос в Красноярске - театр абсурда. Где четыре полосы, под выделенку можно определить одну. Но что будет твориться на Металлургов, на Партизана Железняка? Город встанет в пробках. Жили как-то раньше без выделенных полос, обходились без них? Лучше бы многоуровневые развязки вводили.

Слушатель Николай Викторович:

- Нужна ли выделенная полоса под один-единственный маршрут №31 на Николаевском мосту? Нет, конечно. Говорят, на мостах и в узких местах даже генералам честь не отдается, не говоря уже про выделенную полосу. Надеюсь, дойдет, что ошибку сделали, и все поправят.

Слушатель Дмитрий:

- Я считаю, что выделенные полосы нужны. Но главное, чтобы автобусы двигались по полосе «нос-в-нос». Каждое утро вожу ребенка в школу, с Мясокомбината в район Академгородка - по Тотмина. Это какое-то безумие, автобусы встают в три ряда, начинают друг друга выталкивать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не менее острая тема, которую обсуждают горожане, дорожный ремонт и его последствия.

Так, в Октябрьском районе все еще продолжают обновлять улицу Копылова. И потому снова меняют схему движения. На целый месяц и даже больше – с десяти вечера 21 сентября до полуночи 31 октября. Причина – перекрытие движения по улице Красной Армии (на участке от Киренского до Волочаевской).

- Со стороны Октябрьского района в направлении ЖД района автобусы будут двигаться по Киренского – Копылова с выездом через Кецховели на улицу Красной Армии. А далее по привычным схемам.

- Из-за введения одностороннего движения по Кецховели (от Копылова до Новосибирской) станет другой схема маршрута автобуса № 85. Со стороны Октябрьского к ЖД району: Высотная – Свободный – Кецховели – Новосибирская – Киренского – Копылова – Кецховели - Красной Армии… Временная остановка будет организована у дома № 57 на Копылова. В обратную сторону схемы движения не изменятся.

- Троллейбусы № 4 и 13 по-прежнему «ходят» по временному маршруту (туда и обратно): ЖД вокзал - Красная площадь – Робеспьера – Маерчака – Калинина – Тотмина – Высотная – Свободный – Маерчака – Профсоюзов – ЖД вокзал. Троллейбус № 15 на время дорожно-строительных работ отменен.

- И еще: на проспекте Свободном в Красноярске закроют поворот налево. Речь идет о повороте на Высотную, Годенко (при движении со стороны Телевизорной). Таким образом собираются разгрузить перекресток.

- Последнее: обещают поменять схему на перекрестке Корнетова - Вавилова. Здесь будет дополнительная полоса, чтобы выделить еще две для поворота налево со стороны Волгоградской в сторону Вавилова.