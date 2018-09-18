Квартиры лучше покупать летом

СЕГОДНЯ 09:05 2018-09-18T09:08:42+03:00

Именно так решили красноярцы и массово отправились на рынок недвижимости в минувшем июле

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В редакции нашей газеты состоялся круглый стол, посвященный полугодовым итогам на рынке ипотечного кредитования, в котором приняли участие представители банков, агентств недвижимости и фонда жилищного строительства.

Жилье нарасхват

По словам Елены Михайловой, начальника отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Красноярского отделения Сбербанка, пик ипотечного кредитования пришелся на самый неожидаемый летний месяц – июль. Принято считать, что лето – пора отпусков. Жизнь в больших городах замирает, часть людей выезжает на дачи, часть – в отпуск в другие страны или путешествует по России. Непродолжительное лето навевает красноярцам мысли об отдыхе, а не о работе или решении бытовых проблем. Тем не менее, число желающих оформить ипотечный кредит этим летом побило рекорды в крупных банках:

- На мой взгляд, причина такого массового спроса – достаточно низкая процентная ставка, - считает Дмитрий Котов, управляющий директор по ипотеке Банка ВТБ. – Какое-то время люди выжидали, ведь с начала года ставка понемногу снижалась. Затем стало понятно, что если не определиться с покупкой сейчас, ситуация может измениться не в пользу покупателя. Может начать подниматься цена на жилье.

Представители агентств недвижимости с такой позицией согласны, ведь в офисы их компаний красноярцы также массово стали обращаться именно в период отпусков:

- Сейчас в приоритете покупка готового жилья, - говорит Жанна Малахова, руководитель службы ипотеки «АРЕВЕРА-Недвижимость». – По нашим подсчетам, клиентов в большей степени интересует готовое жилье и лишь 35% планируют приобретение долевого.

По мнению экспертов, связано это с тем, что ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье в последнее время сравнялись, а значит, в большинстве своем, люди не хотят ждать или рисковать, инвестируя в несданное жилье, предпочитая побыстрее оказаться в новой квартире.

Долевое, готовое или вторичное?

Какую квартиру приобретать, каждая семья решает самостоятельно. И доводов в пользу каждого варианта можно привести достаточно. По словам Анны Лепешонок, начальника отдела ипотечного кредитования и продаж ККФЖС, все больше людей хотят приобретать жилье в новостройках:

- Темпы строительства в целом в последнее время стали замедляться, - поясняет Анна Лепешнонок. – Поэтому застройщики будут вынуждены пересматривать стоимость квадратного метра. При низких темпах автоматически вырастают расходы на содержание и поддержание стройки на должном уровне Это влечет за собой подорожание жилья.

Однако вкладывать в долевое все же гораздо более экономно, поэтому люди обладая запасом финансовых средств, тщательно выбирают застройщика и отдают деньги в долевое:

- Некоторые наши клиенты просто наблюдают за курсом валют, - поясняет Максим Омельянчук, заместитель директора агентства недвижимости «КРОМ». – Когда курс доллара вырос, они получили большую сумму в рублевом эквиваленте и стали активно вкладывать деньги в недвижимость.

К тому же банки стараются тщательно следить за строительством жилья, чтобы не допустить ситуации долгостроя:

- Мы стали строже отслеживать этапы строительства, - поясняет Елена Михайлова, начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Красноярского отделения Сбербанка. – В зависимости от строительного опыта кого-то аккредитуем, когда на месте будущего дома есть только котлован, а кого-то, когда пройдено хотя бы 30% строительного процесса. Тем не менее, есть застройщики, которые не обращаются за аккредитацией, не дойдя до 70%. По сути, аккредитация нужна им на момент начала продаж. И если к этому времени большая часть стройки уже завершена, это говорит о том, что никаких проблем со сдачей объекта в срок не возникнет.

Некрасивая история

Когда человек обращается за ипотечным кредитом, то помимо условий получения денег и процентной ставки, его интересует пакет документов, которые он должен предоставить.

Так, по словам Дмитрия Котова, управляющего директора по ипотеке Банка ВТБ, клиентам, которые готовы предоставить взнос порядка 80% от общей стоимости жилья, можно получить кредит лишь по двум документам, например паспорту и ИНН. Получается на условиях обычного потребительского кредита.

Что же касается кредитной истории, то здесь банки стараются использовать всю имеющуюся информацию о клиенте, сверяясь со всеми базами. И хотя, отмечают участники круглого стола, финансовая грамотность заемщиков в последние годы значительно выросла, бывают и курьезные случаи:

- Как-то человек хотел получить ипотечный кредит, имея плохую кредитную историю, - рассказывает Елена Михайлова, начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Красноярского отделения Сбербанка. – И был очень удивлен, что ему отказали: «Это же не мой кредит был, я для сестры брал! И это она не платила вовремя!»

Главное, по мнению экспертов, адекватно оценивать свои финансовые возможности. В работе специалистов бывают весьма казусные истории:

- У нас неоднократно возникали ситуации, когда происходила задержка по ипотечным выплатам из-за развода супругов – говорит Анны Лепешонок, начальник отдела ипотечного кредитования и продаж ККФЖС. – Ни муж, ни жена не хотели платить по кредиту. Однако главное, что должны усвоить люди, которые имеют ипотечный кредит, что платить его нужно обязательно и вовремя, а если происходят форс-мажорные обстоятельства - обратиться в банк, чтобы вовремя разрешить проблему.

6% и беби-бум

Согласно поручению президента России Владимира Путина, в 2018 году в России начала действовать госпрограмма льготной ипотеки под 6% семьям с двумя и тремя детьми. По условиям новой программы, при рождении с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года второго и (или) третьего ребенка процентную ставку по жилищному кредиту свыше 6% будет субсидировать государство (соответственно в течение 3 или 5 лет). Однако, по словам специалистов по недвижимости, наплыва клиентов, желающих получить ипотеку на таких условиях пока не видно:

- Этому есть вполне разумное объяснение, - считает Максим Омельянчук, заместитель директора агентства недвижимости «КРОМ». – Если ориентироваться на то, что семьи решились завести второго или третьего ребенка после запуска этой программы, то только в конце этого года должны появиться малыши. Но с появлением желанного ребенка в каждой семье прибавляется хлопот и затраты на двух или трех детей гораздо больше, чем на одного. В первый год жизни ребенка ни папе, ни маме не будет дела до решения квартирного вопроса. К тому же мама в этот момент находится в декретном отпуске, обеспечивает семью, как правило, только отец, значит, дополнительные финансовые расходы семье просто не нужны. А вот спустя два-три года эти семьи вполне готовы будут обратиться за льготной ипотекой.

По словам Жанны Малаховой, руководителя службы ипотеки «АРЕВЕРА-Недвижимость», клиентов, которые к ним обращаются с вопросами льготной ипотеки, можно условно разделить на две категории: тех, кто консультируется и только строит планы по приобретению квартиры, как правило, это беременные женщины с супругами. И те, кто хотели бы использовать материнский капитал, чтобы расширить имеющееся жилье. Но для таких клиентов предусмотрены иные ипотечные программы.

КСТАТИ

- В последнее время цены на «гостинки» в Красноярске снизились, потому что конкуренцию им составили однокомнатные квартиры с кухней-студией.

- Ниже всего спрос на квартиры в «хрущевках». Средняя стоимость 1-комнатной квартиры – 1800 тыс. рублей

- по данным ВЦИОМ, 40% горожан покупают квартиру, чтобы расширить жилье и лишь 26% - чтобы сделать жилье более комфортным.

- Средняя ставка по ипотеке в Красноярске – 10-11% годовых

- Средний минимальный первоначальный взнос по ипотеке – 15%

- По прогнозам специалистов, к концу года цены на жилье и ставки по ипотеке могут вырасти.