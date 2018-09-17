2018-09-17T15:09:47+03:00
Общество

В Красноярске начался отопительный сезон: куда обращаться, если батареи холодные

Мэрия сообщает, что подключения идут в соответствии с графиком
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске начался отопительный сезонВ Красноярске начался отопительный сезонФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отопительный сезон в Красноярске стартовал 14 сентября. Это на день раньше среднестатистического графика. Погода подсобила: согласно нормативам, тепло подается в дома, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет не выше +8 градусов. Глава города Сергей Еремин буквально в середине дня 14 сентября подписал распоряжение, а уже через несколько часов многие красноярцы услышали приятное журчание в трубах и радиаторах.

Как стартовал отопительный сезон, с какими проблемами столкнулись жители города и коммунальщики – первый замглавы Владислав Логинов рассказал журналистам.

Энергетики подготовились заранее

Подача тепла в систему отопления города – процесс трудоемкий и требует определенного времени. Заполнение системы горячей водой происходит постепенно. Сначала от котельных – к жилым домам. Затем задача управляющих компаний открыть вентили в подвалах каждого дома. Слесарь открыл вентиль – нужно выждать время, чтобы убедиться, что горячая вода равномерно распределилась по внутридомовым сетям. На это может уйти несколько дней. Так что неудивительно, что есть дома, где батареи все еще холодные.

- В Красноярске 5 199 многоквартирных домов. Паспорта готовности к отопительному сезону получили все до единого. По информации от СГК и других ресурсоснабжающих организаций на полдень 17 сентября более 60 % жилых домов уже подключены к системе, - приводит цифры Владислав Логинов. – Существует крайний срок – 23 сентября, когда тепло должно быть в каждой квартире. Если этого не произошло – это уже недоработки управляющих компаний, разбираться будем уже с ними.

Все запланированные на сезон работы по замене трубопровода в городе завершены, кроме одного участка – на улице Вавилова. По той причине пока без отопления остаются около сотни домов. Через 3 – 4 дня Красноярская теплотранспортная компания завершит ремонт и подключит дома к системе.

В нынешнем году в рамках программы капитального ремонта в 120 многоэтажках полностью обновлялась внутридомовая система отопления. К этому дню 110 домов уже подключены к общегородской сети. Еще 10 домов – в завершающей стадии и к 23 сентября тепло там тоже появится.

Почему в домах холодно

Если у вас в квартирах нет тепла, причин может быть несколько. Например, идет заполнение систем, отладка оборудования – это самая частая ситуация. Среди других «популярных» жалоб: почему соседям дали тепло, а мне – нет. Однозначно нужно звонить в управляющую компанию и вызывать аварийную бригаду. Вероятная причина – систему завоздушило. Или, может, кто-то из соседей летом решил поменять у себя радиаторы, перекрыл внизу вентиль, а назад открыть забыл. Одним словом, с любой непонятной ситуации – звоните в свою УК. Реагировать УК должна сразу: сегодня к ним позвонили – сегодня должна и прийти к вам, крайний случай – завтра.

А если УК работает спустя рукава – бывают и такие – на них есть управа и повыше – городская администрация. По словам Владислава Логинова, управляющие компании и ТСЖ, которые не заботятся о комфорте своих жильцов, теряют определенные преференции.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если в вашей квартире еще нет отопления?

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