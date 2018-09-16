СЕГОДНЯ 07:15 2018-09-16T07:20:36+03:00

Для ликвидации огня задействованы 20 единиц техники и 55 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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Рано утром в Красноярске из-за пожара в высотке эвакуировали 100 человек. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В пожарную охрану, по всей видимости, позвонил кто-то из жильцов этого дома на Линейной, 82 – сообщение на пульт дежурного поступило около 4.30 по местному времени. Приехавшие спасатели присвоили пожару второй ранг опасности (так делают при большой площади возгорания, а в этой многоэтажке пламя очень быстро расползлось со второго по 14-й этажи).

В этой многоэтажке пламя очень быстро расползлось со второго по 14-й этажиФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Примерно через час пламя локализовали, а к шести часам утра полностью потушили.

- Для ликвидации огня задействованы 20 единиц техники и 55 человек личного состава. Загорание ликвидировано на площади 650 квадратных метров, жильцы возвратились в квартиры, - комментируют в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Загорание ликвидировано на площади 650 квадратных метровФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

По предварительным данным в этой высотке произошло возгорание какого-то материала в вентилируемом фасаде. Точную причину случившегося, а также сумму причиненного огнем ущерба установят дознаватели. Если выяснится, что кто-то виноват в случившемся, информацию передадут в полицию.

Так выглядит новенькая высотка после пожараФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Напомним, подобное было в Красноярске четыре года назад. Тогда, в сентябре 2014-го, материалы вентилируемого фасада вспыхнули в 25-этажке на Шахтеров – дом горел, буквально, как свечка. А в ходе экспертизы выяснилось, что фасады утеплили горючими материалами, которых там вообще не должно было быть.